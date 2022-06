কলকাতা, 27 জুন : ঘোষণা করেও ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে ব্যাংক ইউনিয়নগুলি । তাই আজ ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নের (United Forum of Bank Union) তরফে ডাকা যে ব্যাংক ধর্মঘট (Bank Strike) হওয়ার কথা ছিল, তা হয়নি ৷ ইন্ডিয়ান ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশনের (Indian Bank Association) সঙ্গে আলোচনার পরেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে একাধিক ব্যাংক সংগঠন । ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়ন নেতৃত্বের দাবি, ইন্ডিয়ান ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে (Bank strike called off after IBA agrees to discuss unions demands) । সেই আলোচনায় তাদের দাবি পূরণ না হলে ধর্মঘটে যাওয়া হবেই ।

কয়েকদিন আগেই ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নের ডাকে 27 জুন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সংগঠনগুলি । সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ, পেনশন-সহ বিভিন্ন দাবিতে এই ধর্মঘট ডেকেছিল ব্যাংক ইউনিয়নগুলি । এছাড়াও পেনশনভোগীদের জন্য পেনশন আপডেট, সকল ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পুরনো পেনশন স্কিম লাগু করার দাবিও তুলেছে ব্যাংক ইউনিয়নগুলি । ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নের মধ্যে অল ইন্ডিয়া ব্যাংক অফিসার্স কনফেডারেশন, অল ইন্ডিয়া ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন ও ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব ব্যাংক ওয়ার্কার্স-এর মতো সংগঠনগুলি রয়েছে ।

অল ইন্ডিয়া ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের (All India Bank Employees Association) শীর্ষ নেতা রাজন নাগর সোমবার বলেন, আগামী 1 জুলাই ব্যাঙ্ক ইউনিয়নগুলির দাবি নিয়ে আলোচনা হবে ইন্ডিয়ান ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে । সেই আলোচনায় আমাদের দাবি পেশ করা হবে । বৈঠকের পরেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে ।’’

সূত্রের খবর, এর আগে 21 জুন একপ্রস্থ আলোচনায় হয়েছিল । সেখানে কোনও রফাসূত্র বের হয়নি । কিন্তু 23 জুন চিফ লেবার কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা ও ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অ্যাসোসিয়েশনের নতুন করে বৈঠকের আশ্বাস দেওয়ায় ধর্মঘট স্থগিত রাখা হয়েছে । 1 জুলাই মুম্বইয়ের আলোচনায় কোনও রফাসূত্র না বেরোলে নতুন পথে হাঁটা হবে ।

