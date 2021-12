কলকাতা, 21 ডিসেম্বর : কলকাতা পৌরনিগমের ভোটে সবুজ ঝড়ে উড়ে গিয়েছে বিরোধী বিজেপি ৷ এমনকি গতবার 15 আসন জেতা বামেরা এবার মোটে 2টি আসন জিতেছে ৷ এই বিপুল আসনে জয় নিয়ে ইটিভি ভারতকে ফোনে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন কলকাতা পৌরনিগমের 11নং ওয়ার্ডের জয়ী তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ (Atin Ghosh Interview on KMC Election 2021 Result) ৷ যেখানে তিনি জানালেন, গত 11 বছর ধরে তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের কাজে সাধারণ মানুষ খুশি ৷ তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে ভোটবাক্সে (Atin Ghosh Win in Ward No 11) ৷ আর বিরোধীদের এই করুণ অবস্থা নিয়ে অতীনের বক্তব্য, নিচুতলায় সংগঠন না থাকা এবং সুবিধাভোগীদের নিয়ে দল তৈরি করায় এই অবস্থা বিজেপির ৷ আর বামেদের অবস্থাও প্রায় একইরকম বলে জানালেন তিনি ৷

কলকাতা পৌরনিগমের 11নং ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন অতীন ঘোষ (KMC Election 2021 Result) ৷ যে ওয়ার্ড থেকে জিতে এর আগে ডেপুটি মেয়র হয়েছিলেন ৷ আর এবারের জয়টা আরও বেশি স্পেশাল ৷ কারণ, বিধানসভা ভোটে গেরুয়া ঝড়কে মৃদুমন্দ বাতাসে পরিণত করার পর, পৌরভোটে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয়নি ঘাসফুল শিবির ৷ এমনকি 2015’র থেকেও 2টি আসন কম পেয়েছে বিজেপি ৷ আর এই দাপটের সঙ্গে জয়ের কারণ, গত 11 বছর ধরে তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের পরিষেবা ৷ এমনটাই মনে করছেন অতীন ঘোষ ৷ সেই সঙ্গে মানুষের কাছে তৃণমূল প্রার্থীরা পৌঁছতে পেরেছিলেন বলেই মনে করেন তিনি ৷

জয় তো এল ৷ এ বার নতুন বোর্ড গঠনের পর কী লক্ষ্য পৌরনিগমের ? এই প্রশ্নের জবাবে অতীন বলেন, ‘‘পূর্ব ঘোষণা মতো ঠিকা শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান তৈরি ৷ সেই সঙ্গে শহরের নিকাশি ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে তোলা ৷’’ শহরে সম্প্রতি যে জল জমার সমস্যা দেখা দিয়েছিল ৷ সেই সমস্যার পাকাপাকি সমাধান করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ আর সেই লক্ষ্যে রাজ্যের পূর্ত দফতরের সহায়তায় শহরের বড় বড় খালগুলির সংস্কার শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানালেন অতীন ৷

এছাড়াও, 144টি ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও উন্নত করা হবে বলে জানিয়েছেন জয়ী তৃণমূল প্রার্থী ৷ অতীন ঘোষ জানালেন, প্রতিটি ওয়ার্ডে আরও একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হবে ৷ যার 56টির অনুমোদন স্বাস্থ্য দফতর ইতিমধ্যে দিয়েছে ৷ পাশাপাশি, আধুনিক মানের প্যাথোলজি সেন্টার তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে পৌরনিগমের ৷