কলকাতা, 3 মে : শহরের বুকে সেনাবাহিনীতে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্ৰতারণার অভিযোগে ধরা পড়ল 5 জন ৷ ভারতীয় সেনাবাহিনীর পোশাক পরে নিজেকে অফিসার বলে পরিচয় দিয়ে একাধিক বেকার যুবক-যুবতীদের টার্গেট করা হয় । পরে তাদের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পরেও চাকরি দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ (Five arrested from Kolkata for forgery) ।

এবিষয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফে যোগাযোগ করা হয় কলকাতা পুলিশের সঙ্গে । এরপর যৌথ অভিযানে মেলে সাফল্য । মোট 5 জনকে এই ঘটনায় যুক্ত থাকার সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে । নিউমার্কেট থানা এলাকার অন্তর্গত একটি নামী হোটেলের বাইরে থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখার গোয়েন্দারা (Army Recruitment Scam) ।

গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তরা

ধৃতদের নাম রহিত কুমার গুপ্তা, শিভম পান্ডে, জিতেন্দ্র কুমার, অভিষেক কুমার গৌতম এবং উমাকান্ত যাদব । লালবাজার সূত্রের খবর, ধৃতরা প্রত্যেকেই উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা । পাশাপাশি ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক নথিপত্র । উদ্ধার হওয়া নথিপত্রগুলির মধ্যে রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত বেশকিছু রাবার স্ট্যাম্প, ভারতীয় সেনাবাহিনী লেখা নকল ভিজিটিং কার্ড-সহ একাধিক নথিপত্র । প্রয়োজনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফেও তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানা গিয়েছে (Army Recruitment Scam busted in Kolkata) ।

গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তরা

মূলত বেকার যুবক-যুবতীদের সফট টার্গেট বানাত অভিযুক্তরা । বেশিরভাগ তাদের কথাবার্তা হত ভার্চুয়ালি । জানা গিয়েছে, সেনাবাহিনীর পোশাক জোগাড় করে সেই পোশাক পড়ে ভার্চুয়ালি ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলত অভিযুক্তরা । বলা হয়েছিল তাঁরা সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিক । ভারতীয় সেনাবাহিনী চাকরিতে ওই যুবক যুবতীদের নেওয়া হবে । কিন্তু তার বিনিময় দিতে হবে কয়েক লক্ষ টাকা । গোয়েন্দাদের তরফে জানা গিয়েছে, এক এক জনের কাছ থেকে দেড় থেকে 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত হাতিয়ে নিয়েছিল অভিযুক্তরা । তবে অবশেষে শেষ রক্ষা হল না, গ্রেফতার করা হল তাদের । আজ আদালতে পেশ করা হবে অভিযুক্তদের ৷ নিজেদের হেফাজতে চাইবে গোয়েন্দারা বলে জানা গিয়েছে ।

আরও পড়ুন : HC order on Lashkar terrorist: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত লস্কর জঙ্গিকে প্রেসিডেন্সি জেলে রাখার নির্দেশ হাইকোর্টের