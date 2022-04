রাজারহাট (কলকাতা), 24 এপ্রিল : ভোট পরবর্তী হিংসার মামলাতেও সিবিআই দফতরে হাজিরা এড়ালেন অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal Skips CBI Summons Over Post Poll Violence) ৷ তাঁর আইনজীবী সঞ্জীব দাঁ জানিয়েছেন, অনুব্রত গতকালের থেকে আরও বেশি অসুস্থ ৷ আজ বেলা আড়াইটের সময় ভোট পরবর্তী হিংসার মামলায় সিজিও কমপ্লেক্সে অনুব্রতকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল ৷ কিন্তু, অসুস্থতার কারণে তিনি যেতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন অনুব্রত আইনজীবী ৷

গতকালই নিজাম প্যালেসে তাঁর আইনজীবী জানিয়েছিলেন, অনুব্রতর অবস্থা সংকটজনক ৷ তিনি অক্সিজেন সাপোর্ট রয়েছেন ৷ আর এ দিন সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দফতরে ভোট পরবর্তী হিংসায় হাজিরা দিলেন না তিনি ৷ সূত্রের খবর, তাঁর আইনজীবী সিজিও কমপ্লক্সে গিয়ে সিবিআই আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করবেন ৷ সেখানেও এসএসকেএম’র চিকিৎসকদের দেওয়া মেডিক্যাল রিপোর্টের কপি জমা দেবেন তিনি এবং সেই মতো হাজিরা দিতে সময় চেয়ে নেবেন অনুব্রতর হয়ে (Anubrata Mondal Asked for Time to Appear Before CBI in CGO Complex) ৷

অনুব্রতর আইনজীবী শনিবার জানিয়েছেন, বর্তমান শারীরিক অবস্থায় সিবিআই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইলেও, অনুব্রত সহযোগিতা করতে পারবেন না ৷ এ জন্য 4 সপ্তাহের বেশি সময় চাওয়া হয়েছে (Anubrata Mondal Asked for Time to Appear Before CBI) ৷ অনুব্রতর আইনজীবীর কথায়, সিবিআই তা মঞ্জুর করেছে ৷ পরে কবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হবে, তা নোটিস দিয়ে জানানো হবে ৷

প্রসঙ্গত, শনিবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে রাজারহাটের বাড়িতে যান অনুব্রত মণ্ডল ৷ আর তার পরেই অনুব্রতকে গরুপাচার কাণ্ডে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় হাজিরা দেওয়ার জন্য নোটিস পাঠিয়েছিল সিবিআই ৷