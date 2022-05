কলকাতা, 6 মে: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের (Amit Shah to visit Cossipore) সফরসূচি বদল । কলকাতা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানানোর কর্মসূচি বাতিল করা হল । অমিত শাহ কলকাতা বিমানবন্দরে নেমে সরাসরি পৌঁছে যাবেন কাশীপুরে ৷ কাশীপুরে বিজেপির যুব নেতা অর্জুন চৌরাসিয়ার বাড়িতে যাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । আজই রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয় ওই নেতার (Amit Shah to go died BJP worker's house)৷

রাজ্যে শাহ থাকাকালীন খাস কলকাতায় বিজেপি কর্মীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনা ঘটে (Hanging body of BJP worker recovered)৷ আজ সকালে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় বিজেপি কর্মী অর্জুন চৌরাসিয়ার দেহ ৷ দেহ আগলে রেখে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান এলাকার বাসিন্দারা । টালা থানা এলাকার ঘোষ বাগানের ঘটনা । খবর পেয়ে কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে যান । এই ঘটনার কথা জানানো হয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে । বিজেপির অভিযোগ, ওই কর্মীকে খুন করা হয়েছে ৷ খবর পেয়েই সফরসূচিতে বদল ঘটিয়ে ওই কর্মীর বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন অমিত শাহ ৷

