কলকাতা, 25 জুলাই: নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বঙ্গবিভূষণ প্রত্যাখ্যান করেননি (CS on Amartya Sen)৷ এটা ভুল খবর প্রচার করা হচ্ছে ৷ রাজ্য সরকারের বঙ্গবিভূষণ ও বঙ্গভূষণ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে এমনই দাবি করলেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী (Amartya Sen did not reject Banga Bibhushan)৷ তিনি (Hari Krishna Dwivedi) বলেন, "অমর্ত্য সেনের সঙ্গে আমরা 13 জুলাই যোগাযোগ করেছিলাম । তিনি থাকছেন না ৷ তিনি নিজেই অনুরোধ করেছিলেন যে, এ বছর যেন অন্য কোনও যোগ্য ব্যক্তিকেই সম্মান দেওয়া হয় । বঙ্গবিভূষণ প্রত্যাখ্যান নিয়ে ভুল খবর প্রচার করা হচ্ছে ।"

বিস্তারিত আসছে...