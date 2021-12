কলকাতা, 11 ডিসেম্বর: ভোট আসতেই শাসকদলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ নিয়ে সরব হয় বিরোধী দলগুলো। কোথাও বিরোধী দলের প্রার্থীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তো কোথাও ফ্লেক্স, পতাকা ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ। 98 নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ী কাউন্সিলর মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী এবার ফের সিপিআই(এম)র প্রতীকে ভোটে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর অভিযোগ নেতাজি নগর কলেজে পার্শ্ববর্তী বিজয়গড় এলাকায় শাসকদলের লোকজন তাদের দলীয় পতাকা, ফ্লেক্স খুলে নামিয়ে দিয়েছে (CPIM candidate Mrityunjoy Chakraborty alleges that ruling party brought down their party flags and flexes)৷

98 নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ী কাউন্সিলরের আরও দাবি, নেতাজি নগর মহিলা কলেজের কাছে তাঁর সমর্থনে লাগানো একটি বড় পোস্টার তৃণমূল কর্মীরা দলীয় পতাকা দিতে ঢেকে দিয়েছে। যদিও নেতাজি নগর থানায় জানানোর পর পুলিশ সেই পতাকা সরিয়ে দিয়েছে বলে জানান তিনি। ওদিকে 111 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন সিপিআই(এম) কাউন্সিলর তথা এবারের প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্যের অভিযোগ, বাসনা কালীমন্দির, মিতালীর মাঠ-সহ ওয়ার্ডের বেশ কিছু জায়গায় তৃণমূল কর্মীরা তাঁদের প্রচার ফ্লেক্স খুলে দিয়েছে। কোথায় ছিঁড়ে তা ভেঙে ফেলা হয়েছে। আতা বাগান এলাকাতেও পতাকা খুলে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ।

আবার যাদবপুর এলাকার 101 নম্বর ওয়ার্ডে সিপিআই(এম) প্রার্থী অতনু চট্টোপাধ্যায়কে ভোটে দাঁড়ানোয় হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে জানান সিপিআই(এম) নেতা কানাই দেব (CPIM candidate Atanu Chaterjee allges he got threats from rulling party) । 101 নম্বর ওয়ার্ডের রায়পুর, পাটুলি, কে কে দাস কলেজ এলাকায় তারা পুরভোট সংক্রান্ত রাজনৈতিক কোনও কাজকর্ম করতে পারছেন না বলে অভিযোগ বামপন্থীদের।

তবে শুধু বাম নয়, তৃণমূলের বিরুদ্ধে পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ এনে সরব হয়েছেন 94 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী প্রদীপ্ত অর্জুন। তাঁর অভিযোগ, হরিপদ দত্ত লেন তৃণমূল তাদের লাগানো পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেছে এবং পতাকা খুলে দিয়েছে। বিরোধীদের এই সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূল নেতা তথা যাদবপুরের বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার জানান, ওরা কি করতে চায়? মিটিং, মিছিল করুক কেউ আটকাবে না। বিরোধীরা আছে কোথায়? ফ্লেক্স, পোস্টার ছেঁড়া বা পতাকা খুলে ফেলার কোনও অভিযোগ এখনও আসেনি আমার কাছে।