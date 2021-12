কলকাতা, 15 ডিসেম্বর : বাইক চালকদের জন্য এখন ত্রাস হয়ে উঠেছে মা উড়ালপুল । কারণ মা উড়ালপুল এর উপর বেড়েছে চিনা মাঞ্জার উৎপাত । ফের বুধবার বিকালে পাক সার্কাস 7 পয়েন্ট ক্রসিং এর উপরে মা ফ্লাইওভার চিনা মাঞ্জায় নাক কাটল এক বাইক আরোহীর । রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (Accident in Maa flyover happens again for the Chinese Manja) । আপাতত সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে ।

জানা গিয়েছে ওই বাইক আরোহী নাম অভিজিৎ গিরি, তিনি হাওড়ার বাসিন্দা । বুধবার বিকেলে পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ক্রসিংয়ের ঠিক উপরে মা উড়ালপুল সাত নম্বর পিলারের কাছে আচমকাই ধারালো চিনা মাঞ্জায় নাক কেটে যায় তাঁর । রক্তাক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়েন অভিজিৎবাবু । সঙ্গে সঙ্গেই সাহায্যের জন্য ছুটে আসেন কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা ৷ তাঁরাই অভিজিৎবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন ।

মা উড়ালপুলের উপর একের পর এক বাইক আরোহী এই চিনা মাঞ্জায় রক্তাক্ত হয়েছেন । ফলে তিলজলা, তপসিয়া এবং বেনিয়াপুকুর সংলগ্ন এলাকায় মা উড়ালপুলের উপর কাঁটাতারের ফেন্সিং দেওয়ারও ব্যবস্থা করেছে কলকাতা পুলিশ এবং কলকাতা পৌরনিগম । তাছাড়াও চিনা মাঞ্জার থেকে বাইক আরোহীদের রক্ষা করার জন্য মা উড়ালপুলে সবসময়ই থাকেন কর্তব্যরত ট্র্যাফিক সার্জেন্টরা । তারপরও একের পর দুর্ঘটনা কী করে ঘটছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷