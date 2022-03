কলকাতা, 13 মার্চ : আসন মেলেনি ঠিকই ৷ কিন্তু মাত্র চার মাসের প্রচারে গোয়া বিধানসভা নির্বাচনে ভোটবাক্সে যা প্রতিফলন এসেছে তাতে খুব একটা অখুশি নয় তৃণমূল শিবির ৷ তবে নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের দলের সঙ্গে আঁতাত গড়লেও নির্বাচনের ফল পরবর্তী সময়ে পদ্মশিবিরের হাত ধরেছে গোমন্তক পার্টি ৷ যা তৃণমূল সুপ্রিমোকে খুব একটা খুশি করতে পারেনি ৷ নির্বাচন প্রত্যাশিত ফলাফল কেন এল না, কোথায় খামতি রয়ে গেল-এই সমস্ত বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য একটি রিভিউ কমিটি গড়লেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Abhishek Banerjee made a committee for Goa assembly election review) ৷

বাংলার বাইরে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এটাই প্রথম অ্যাসিড টেস্ট ছিল অভিষেকের ৷ তাই রিভিউ কমিটিও গড়লেন তিনি ৷ যার মাথায় হরিয়ানার তৃণমূল নেতা অশোক তানওয়ারকে বসালেন অভিষেক (The committee will be headed by Haryana TMC leader Ashok Tanwar) ৷ রয়েছেন সুস্মিতা দেব, সৌরভ চক্রবর্তীরাও ৷ যদিও উল্লেখযোগ্যভাবে এই কমিটিতে রাখা হয়নি মহুয়া মৈত্রকে ৷ যিনি গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচনে দলের পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব সামলেছিলেন ৷

গোমন্তক পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধে গোয়ায় 60টি আসনের 26টিতে প্রার্থী দিয়েছিল ঘাসফুল ৷ সবক'টিতে হারতে হলেও কয়েকটিতে হারের ব্যবধান নেহাতই সামান্য ৷ তাই পরাজয় সত্ত্বেও নিরন্তর প্রচার চালিয়ে গোয়ার মানুষের কাছে দলের বার্তা অন্তত পৌঁছে দিতে পেরেছেন কর্মীরা, সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠিতে এমনটাই দাবি করেছেন অভিষেক ৷

গোয়ায় সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের যাত্রাপথের সাফল্য-ব্যর্থতার খতিয়ান দলগত এবং ব্যক্তিগত স্তরে তুলে ধরার কথা চিঠিতে বলেছেন অভিষেক ৷ আগামী 26 মার্চ কোর কমিটির সদস্য এবং দলের অন্যান্যদের উপস্থিতিতে প্রথম রিভিউ মিটিংয়ের কথাও চিঠিতে জানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷ সৈকত রাজ্যে আগামিদিনে দলের অবস্থান ঠিক করাই লক্ষ্য, জানান অভিষেক ৷