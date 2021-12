কলকাতা, 25 ডিসেম্বর : শাসক-বিরোধী মিলিয়ে প্রথম দফায় কলকাতা পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পদে শপথ নিলেন 126 জন (KMC Councillors take Oath) । যাঁদের মধ্যে 60 শতাংশই নতুন মুখ (60 percent of KMC Councillors are new comers) ।

কলকাতা পৌরসভার নিবার্চনে পুরোনোদের পাশাপাশি শাসক-বিরোধী সব শিবিরই ভরসা রেখেছিল নতুন মুখেও । নির্বাচন শেষে শাসকদলের ঝুলিতে এসেছে 134টি আসন । 3টি আসনে নির্দল প্রার্থীরা জয়ী হলেও তাঁরা প্রত্যেকেই তৃণমূলে যোগদানের ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন । 2টি আসনে বামেরা এবং 2টি আসনে জাতীয় কংগ্রেস জয়লাভ করে । বিজেপি জেতে 3টি আসনে । শাসক দলের বিজয়ী প্রার্থীদের 60 শতাংশের বেশি নবাগত । তিন নির্দল প্রার্থী, বিজেপি এবং কংগ্রেসের একজন করে নবাগত ।

প্রথম দফায় শুক্রবার শাসকদলের 121 জন শপথ নেন (KMC Councillors take Oath) । যাঁদের মধ্যে 44 জনই নবাগত । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাতৃবধূ কাজরি বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ শান্তনু সেনের স্ত্রী কাকলী সেন, মন্ত্রী শশী পাঁজার মেয়ে পূজা পাঁজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের ছেলে সৌরভ বসু এদিন শপথ গ্রহণ করেন ৷ সোমবার দ্বিতীয় দফায় শপথ নেবেন বাকি 18 জন জয়ী প্রার্থী । এর মধ্যে রয়েছেন বামেদের 2 জন, বিজেপির 3 জন এবং তৃণমূলের 13 জন । এরমধ্যে 8 জনই নতুন মুখ ।

নতুন কাউন্সিলরদের কাজ করতে যাতে কোনও সমস্যার মুখোমুখি না হতে হয়, তারজন্য উদ্যোগী হয়েছে রাজ্যের শাসকদল ৷ কাউন্সিলর পদে শপথ নিয়েই ফিরহাদ হাকিম ঘোষণা করেছেন, তৃণমূলের নতুনদের ক্লাস নেবেন অভিজ্ঞ কাউন্সিলররা ।