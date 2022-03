কলকাতা, 7 মার্চ : 45তম কলকাতা বইমেলায় (45th Kolkata Book Fair) নেই গণশক্তি পত্রিকার স্টল ৷ আর তাই নিয়ে আক্ষেপ তৃণমূল সাংসদ দোলা সেনের ৷ জাগোবাংলা পত্রিকার স্টলে বসে জানালেন, গণশক্তি পত্রিকার স্টল হলে ভালই হত ৷ তবে, বামের মুখপত্রের কোনও স্টল না থাকা নিয়ে তিনি বলেন, ‘‘কারওর পায়ের তলার মাটি সরে গেলে আমার বলার কিছু নেই ৷ ওরা আমাদের স্টল করতে দিত না ৷ তবে, ওদের আমাদের সরকার কোনওদিন বাধা দেয়নি ৷ ওদের ছাত্র ও যুব সংগঠন স্টল করেছে ৷ ওদের লড়াই করতে হয়নি কোনওদিন ৷ স্টলটা করলে ভালই হতো ৷ বইমেলায় কোনও রাজনীতি করি না আমরা ৷’’

রাজনীতির ময়দানের মতই, বইমেলার ময়দানে সিপিআইএমের মুখপত্র গণশক্তি এবং তৃণমূলের জাগোবাংলার মধ্যে অঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহুদিন ধরে চলে আসছে ৷ সেখানে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বই, এ সময়কালের সাহিত্যিক এবং কবিদের বইয়ের থেকে কয়েকগুণ বেশি বিক্রি হয়েছে ৷ তবে, এ বছর কলকাতা বইমেলায় নেই গণশক্তির স্টল (CPIM Mouthpiece Ganashkti has not Any Stall in Kolkata Book Fair) ৷ অন্যদিকে ভিড় উপচে পড়ছে তৃণমূলের জাগোবাংলা স্টলে ৷

আরও পড়ুন : 45th Kolkata Book Fair : ‘কাতুকুতু বুড়ো’, ‘রামগড়ূরের ছানা’রা বইমেলায় এবার কমিকস আকারে

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী গণশক্তি পত্রিকার স্টল না থাকায় আক্ষেপ প্রকাশ করলেন তৃণমূলের দোলা সেন ৷ তিনি বলেন, ‘‘জাগোবাংলায় একক লেখক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর প্রতিটি বই নেওয়ার জন্য অগুনতি মানুষ আসছেন ৷ প্রতিমুহূর্তে তাঁরা তাঁদের প্রিয় নেত্রীর লেখা বই সংগ্রহ করছেন ৷’’ এ বছর ‘খেলা হবে’, ‘দুয়ারে সরকার’, ‘কলম’ এর মতো বইগুলি যেন হটকেকের মতো বিক্রি হচ্ছে ৷ পাশাপাশি, 1993 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘উপলব্ধি’ এখনও লোকজন কিনছেন বলে জানান দোলা সেন ৷

আরও পড়ুন : 45th Kolkata Book Fair : পরীক্ষা শেষে স্কুল ইউনিফর্মে বইমেলা প্রাঙ্গণে খুদেরা

এ দিকে সিপিআইএম’র মুখপত্র গণশক্তি পত্রিকার স্টল না থাকলেও নতুন প্রজন্মের ভিড় উপচে পড়ছে যুবশক্তি এবং ছাত্র সংগ্রাম স্টলে ৷ বহু কলেজ পড়ুয়া এবং প্রাক্তন ছাত্র নেতাকর্মী, বাম সমর্থকরা যাচ্ছেন সেখানে ৷ এমনকি বইমেলায় যাওয়া যুবসমাজের একটি বড় অংশ ছাত্র সংগ্রাম ও যুবশক্তির স্টলে ভিড় জমাচ্ছেন ৷ যা দেখে বাম ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতৃত্ব বেশ উচ্ছ্বসিত ৷ আর সেখানে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের লেখা বইগুলি ৷