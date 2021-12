হাওড়া, 29 ডিসেম্বর : হাওড়া-লিলুয়া শাখায় পূর্বে রেলের ওভার ব্রিজে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হবে আগামী 1 জানুয়ারি থেকে (Maintenance Work at Howrah Liluah Over Bridge) ৷ সেই কারণে 1 জানুয়ারি থেকে টানা 15 দিন ওই শাখায় ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জানিয়েছে পূর্ব রেল (Train Service Interruption in Howrah Liluah Section Due to Power Block) ৷ পাওয়ার ব্লক থাকার কারণে ওই শাখায় বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি বেশ কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ বদল করেছে রেল কর্তৃপক্ষ ৷ এমনকি রক্ষণাবেক্ষণের কারণে ওই শাখায় 1-15 জানুয়ারি পর্যন্ত দিনের বেশ কিছুটা সময় ট্রেন চলাচল বন্ধও থাকবে ৷

ইংরাজি নববর্ষের প্রথমদিন থেকেই যাত্রী দুর্ভোগের আশঙ্কা পূর্ব রেলের হাওড়া-লিলুয়া শাখায় (Train Will Service Interrupt) ৷ 1 জানুয়ারি থেকে 15 তারিখ পর্যন্ত রোজ রাত 10টা থেকে সকাল 6 পর্যন্ত বিদ্যুত সংযোগ বন্ধ থাকবে ৷ যার জেরে রাত সাড়ে 12টা থেকে পরেরদিন সকাল সাড়ে 10টা পর্যন্ত ওই শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছে পূর্ব রেল ৷ এই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেশকিছু ট্রেন বাতিল করেছে পূর্ব রেল ৷ তবে, 12 জানুয়ারি বুধবার রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বন্ধ রাখা হবে ৷

1-15 জানুয়ারি পর্যন্ত হাওড়া স্টেশন থেকে বাতিল হওয়া লোকাল ট্রেন নম্বরগুলি হল-

37285, 37289, 37349

2-16 জানুয়ারি পর্যন্ত হাওড়া স্টেশন থেকে বাতিল হওয়া লোকাল ট্রেন নম্বরগুলি হল-

37211, 37213, 37215, 36815, 36071 ও 36081

ওই শাখায় চলাচলকারী, 13029 হাওড়া-মোকমা এক্সপ্রেস, 13023 হাওড়া-গয়া এক্সপ্রেস ও 13033 হাওড়া-কাটিহার এক্সপ্রেসের পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে ৷

বেশ কিছু লোকাল ট্রেনের যাত্রাপথও বদল করা হয়েছে ৷

1-15 জানুয়ারি পর্যন্ত 38282 ও 37288 লোকাল ট্রেন দু’টি হাওড়া স্টেশনের বদলে ব্যান্ডেল থেকে চলাচল করবে ৷

একইভাবে 2-16 জানুয়ারি পর্যন্ত 37214, 37216 এবং 37218 এই তিনটি লোকাল ট্রেনও ব্যান্ডেল থেকে চলাচল করবে ৷

পাশাপাশি 36812 নম্বর ট্রেন 2-16 জানুয়ারি পর্যন্ত বর্ধমান স্টেশন থেকে চলবে ৷

37310 নম্বর ট্রেন 1-15 জানুয়ারি পর্যন্ত তারকেশ্বর স্টেশন থেকে চলবে ৷

36072 নম্বর ট্রেন 2-16 জানুয়ারি পর্যন্ত গুরাপ স্টেশন থেকে চলাচল করবে ৷

36082 নম্বর ট্রেন 2-16 জানুয়ারি পর্যন্ত মশাগ্রাম স্টেশন থেকে চলাচল করবে ৷