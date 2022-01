হাওড়া, 8 জানুয়ারি : চড়চড়িয়ে বঙ্গে বাড়ছে কোভিড সংক্রমণ (New cases of Coronavirus in Bengal) ৷ করোনার প্রথম ঢেউয়ের মতো তৃতীয় ঢেউয়েও আক্রান্ত হচ্ছে রেল পরিষবা (Corona among Eastern Railway employees) ৷

গোটা রাজ্যের মতোই কোভিডের তৃতীয় ঢেউ এবারে পড়ল পূর্ব রেলেও । পূর্ব রেল সূত্রে খবর, গত এক সপ্তাহে কমপক্ষে এক হাজারের বেশি রেলকর্মী কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন । তাঁদের বেশির ভাগই হোম আইসোলেশনে রয়েছেন । এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক একলব্য চক্রবর্তী জানিয়েছেন, পূর্ব রেলের হাওড়া, মালদা, শিয়ালদা এবং আসানসোল ডিভিশন মিলিয়ে কমপক্ষে এক হাজারেরও বেশি রেলকর্মী করোনায় আক্রান্ত । চালক, সহকারী চালক, টিটি ছাড়াও আক্রান্তদের মধ্যে বড় অংশ অফিসাররাও রয়েছেন । এছাড়াও হাওড়া, বামুনগাছি ও লিলুয়া কারশেডের কর্মীরাও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৷ গতকালই 300 জনের করোনা পরীক্ষা করা হলে 285 জনের রিপোর্ট পজেটিভ আসে ।

তবে রেলের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে, যেহেতু এবারে সেরে ওঠার হার খুবই দ্রুত, সে কারণে রেল পরিষেবায় এখনও পর্যন্ত সেভাবে কোনও প্রভাব পড়েনি । তবে আক্রান্তের হার যেভাবে বাড়ছে তাতে বিপদের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে । আগামী দিনে কোভিডের সংক্রমণ যদি আরও প্রকট হয়, তাহলে পরিষেবায় প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে ।

