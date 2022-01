হাওড়া, 4 জানুয়ারি : বিধানসভার নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য জয় পাওয়ার পর চব্বিশের লোকসভাকে পাখির চোখ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস । আর তৃণমূল সুপ্রিমোকে প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার ঘোষণা করে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে দলের শাখা বিস্তার করতে চাইছে এরাজ্যের শাসকদল । বিভিন্ন দলের নেতা-নেত্রীদের দল ভাঙিয়ে শাসকদলে যোগদান করিয়ে অন্য রাজ্যগুলোতে প্রভাব ফেলতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস । শুধু তাই নয়, হাওড়া সদরেও সিপিআইএম থেকে আসা প্রাক্তন বিধায়ক লগনদেও সিংকে সদরের চেয়ারম্যান করেছে তৃণমূল কংগ্রেস । দলের এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে বক্তব্য রাখেন হাওড়া সদরের সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় (Prasun Banerjee comments on joining TMC from other party) ।

প্রসূন বলেন, "অন্য দল থেকে লোকে কেন নিয়ে আসব ? এতে বুথ কর্মীরা অসন্তুষ্ট হচ্ছেন । তাঁরা বিরক্ত হচ্ছেন । তাঁরা প্রশ্ন করছেন, এসব কী হচ্ছে ?" এভাবেই তৃণমূলের অন্যের দল ভাঙানো রাজনীতির বিরোধিতা করলেন দলীয় সাংসদ । তাঁর দাবি, নিজের লোকসভা কেন্দ্রে তিনি প্রায় 9 বছরের সাংসদ রয়েছেন ৷ কিন্তু দল আজও তাঁকে দায়িত্ব দিতে দ্বিধান্বিত । অথচ তাঁর অভিজ্ঞতা কারওর চেয়ে কম নেই ৷

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলবিরোধী মন্তব্যে তৈরি হয়েছে বিতর্ক

তৃণমূল সাংসদের আরও দাবি, বুথের কর্মীরা অভিযোগ করছেন, একদিন যাঁরা হাওড়ার সর্বনাশ করে গিয়েছে, তৃণমূল কর্মীদের উপরে অত্যাচার করেছে তাঁদেরও দলে নেওয়া হচ্ছে । তাঁর মতে, যেসব তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা বারংবার তাঁদের প্রার্থীদের জিতিয়ে আনতে প্রাণপাত করেছেন, তাঁরাই যথেষ্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসানোর জন্য ।

প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনের আগেই উত্তর হাওড়ার প্রাক্তন বিধায়ক ও সিপিআইএমের নেতা লগনদেও সিং ও সম্প্রতি হাওড়া পৌরনিগমের প্রাক্তন মেয়র ও সিপিআইএমের নেত্রী মমতা জয়সওয়াল তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। ভোট পর্ব মিটলে লগনদেও সিংকে হাওড়া সদরের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয় হাওড়ার তৎকালীন চেয়ারম্যান ও রাজ্যের মন্ত্রী অরুপ রায়কে সরিয়ে ।

