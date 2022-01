হাওড়া, 31 জানুয়ারি : অস্বস্তিকর আবহাওয়া কেটে গত কযেকদিনে জমিয়ে শীত পড়েছে রাজ্যে ৷ শেষ বেলায় জমিয়ে শীত উপভোগ করছে দক্ষিণবঙ্গের মানুষ ৷ বাদ যায়নি হাওড়া জেলাও ৷ সরস্বতী পুজোর মুখে ঘূর্ণাবর্তের জেরে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ তবে, তার আগে জমিয়ে ঠান্ডা পড়েছে রাজ্যে ৷ আর এই শীতের দোসর হয়েছে ঘন কুয়াশা ৷ আজ ভোর থেকেই ঘন কুয়াশায় ঢেকেছে হাওড়া জেলা ৷ যার জেরে দৃশ্যমানতা অনেকটাই কম ৷ যার প্রভাব পড়েছে জনজীবনে ৷ ঘন কুয়াশার জেরে ধীর গতিতে চলছে গাড়ি ৷ ট্রেন চলাচলেও সমস্যা হয়েছে (Poor Visibility Effect in Rail and Road Transport) ৷

আজ ভোর থেকেই ঘন কুয়াশায় ঢেকেছে হাওড়া শহর ৷ গতকালের থেকে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও, তা স্বাভাবিকের অনেকটা নিচে রয়েছে ৷ যা আগামী দু’দিন বজায় থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর ৷ তবে, এরই সঙ্গে রয়েছে খারাপ খবর ৷ ঘূর্ণাবর্তের জেরে সরস্বতী পুজোর আগে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ যার জেরে শীতের প্রভাব কমবে ৷

ঘন কুয়াশায় ঢাকল হাওড়া, সমস্যা রেল ও সড়ক পরিবহনে

আরও পড়ুন : West Bengal Weather Update : বৃষ্টিযোগে শীতের বিদায় ঘণ্টার পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের

অন্যদিকে, ঘন কুয়াশার প্রভাবে ব্যহত হয়েছে সাধারণ জনজীবন (Heavy Fog Effect in Daily Life of People) ৷ সকাল থেকে ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কম থাকায় যান চলাচলে সমস্যা হয় ৷ দুর্ঘটনা এড়াতে ধীর গতিতে গাড়ি চালাতে হয় ৷ স্বাভাবিকভাবেই যার জেরে যানজটের সমস্যাও দেখা দেয় ৷ সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে রেল পরিষেবায় (Fog Effect Transportation in Howrah) ৷ সকালে ঘন কুয়াশার কারণে ধীর গতিতে চলেছে লোকাল ও দূরপাল্লার ট্রেন ৷ ফলে প্রায় সব ট্রেনই নির্ধারিত সময়ের থেকে অনেকটাই দেরিতে চলছে ৷ বিশেষ করে সিগন্যাল দেখা না যাওয়ায় সবচেয়ে বেশি সমস্যা তৈরি হয়েছে ৷