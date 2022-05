হাওড়া, 8 মে : হাওড়া স্টেশনের পুরনো কমপ্লেক্স থেকে উদ্ধার হল লক্ষাধিক নগদ অর্থ । আর এই ঘটনায় জড়িত থাকা এক ব্যক্তিকে আরপিএফের একটি বিশেষ টিম গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গ্রেফতার করেছে । ধৃত ব্যক্তির নাম অমল কুমার ভারনল ৷ বয়স 34 বছর ৷ অমল কুমার ভারনল আসানসোলের বিএমবি রোডের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ।

রেলের বিশেষ 'সতর্ক' অপারেশনের মাধ্যমে এই বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বলে খবর (Lakh of rupees recovered in old complex of Howrah Station) । গতকাল সন্ধ্যা 6: 30 মিনিট নাগাদ ভারতীয় রেলের অপারেশন 'সতর্ক'-এর অধীনে বিশেষ অভিযান চালানো হয় ৷ সেই সময় হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের পুরাতন কমপ্লেক্সের 8 নম্বর প্লাটফর্মে একটি ভারী ব্যাগ হাতে নিয়ে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় এক ব্যক্তিকে । এতে সন্দেহ হয় আরপিএফের কর্মীদের । এরপর তাঁর ব্যাগের তল্লাশি চালায় আরপিএফ । তল্লাশির সময় ওই ব্যক্তি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করে কিন্তু ধরা পড়ে যায় । তল্লাশিতে ওই ব্যাগ থেকে ষাট লক্ষ টাকা আটক করে আরপিএফ (One arrested as Money Recovered in Howrah Station)।

এরপর ধৃত অমল কুমার ভারনলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয় । জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত ওই ব্যক্তি নিজের পরিচয় প্রকাশ করে তবে উদ্ধার হওয়া নগদ টাকা বিষয়ে কোনও প্রমাণপত্র তিনি দেখাতে পারেননি ৷ ফলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । এরপর আরপিএফের থেকে শুল্ক দফতরের আধিকারিকদের বিষয়টি জানানো হয় । পরে সমস্ত উপকরণ এবং নগদ-সহ আটক ব্যক্তিটিকে তদন্তের জন্য শুল্ক আধিকারিককে হস্তান্তর করা হয় ।

সাম্প্রতিককালে এত বড় অঙ্কের নগদ টাকা হাওড়া স্টেশন থেকে উদ্ধার হয়নি বলেই আরপিএফের সূত্রে খবর । ধৃতের বিরুদ্ধে 1961 সালের ইনকাম ট্যাক্স আইনের 132 নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ।