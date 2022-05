দুর্গাপুর, 3 মে : পার্টি অফিসের দখল কোন পক্ষের হাতে থাকবে, সেই নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গোলমালের অভিযোগ উঠল (TMC Inner Clash in Ward No 15 of Durgapur Municipal Corporation) ৷ দুর্গাপুর পৌরনিগমের 15 নম্বর ওয়ার্ডের বেনাচিতি অগ্রণীর পাশে তৃণমূলের এই কার্যালয়ের দখলকে ঘিরে মঙ্গলবার সকাল থেকে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ (TMC Factionalism Over Possession in Party Office) ৷ ওই ঘটনায় বিট্টু সান্যাল নামে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে৷ পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিধান উপাধ্যায়ের কাছে ওই নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন 15 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অসীমা চক্রবর্তী ৷

অশান্তির সূত্রপাত গতকাল অর্থাৎ সোমবার রাত থেকে ৷ বেনাচিতির অগ্রণী গলির এই তৃণমূল পার্টি অফিসে বসেন তৃণমূল কাউন্সিলর অসীমা চক্রবর্তী ৷ অভিযোগ, বিট্টু সান্যাল গতকাল রাতে ওই পার্টি অফিসের সামনে গিয়ে চিৎকার শুরু করেন ৷ পার্টি অফিস কেন বন্ধ, সেই প্রশ্ন করেন তিনি ৷ অভিযোগ, তৃণমূল কাউন্সিলরের অনুগামী বলে পরিচিত মানবেন্দ্র সাহাকে মারধর করেন তিনি ৷ এর পরেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ৷ বিট্টু সান্যাল নামে স্থানীয় ওই তৃণমূল নেতাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায় ৷

পার্টি অফিসের দখলকে ঘিরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বেনাচিতিতে ধুন্ধুমার

সেই খবর পেয়ে বিট্টু সান্যালের অনুগামীরা তৃণমূলের বেনাচিতির অগ্রণী গলির পার্টি অফিসের সামনে বিক্ষোভ শুরু করে বলে অভিযোগ ৷ কাউন্সিলর অসীমা চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করেন তাঁরা ৷ অবিলম্বে বিট্টু সান্যালকে ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানান তাঁর অনুগামীরা ৷

তাঁরা অভিযোগ করেন, পার্টি অফিসকে দুর্নীতির আখড়া তৈরি করেছেন তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ পার্টি অফিস দখল করে বেআইনি কাজ করা হত বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা ৷ আর বিট্টু সান্যাল তার প্রতিবাদ করায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন বিক্ষোভকারীরা ৷ অন্যদিকে, স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলার অসীমা চক্রবর্তী পাল্টা অভিযোগ করেন, বিট্টু সান্যাল এলাকায় দাদাগিরি করেন ৷ সরকারি খাস জমি বিক্রি করে দেওয়া অভিযোগ করেছেন কাউন্সিলর ৷ এমনকি মহিলা তৃণমূল কর্মীদের প্রতি অসম্মানজনক আচরণের অভিযোগ করেছেন তিনি ৷ দুর্গাপুর পশ্চিমের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক বিশ্বনাথ পাড়িয়ালের অনুগামী বলে পরিচিত এই বিট্টু সান্যাল ৷

অন্যদিকে, তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বিবাদকে হাতিয়ার করে সুর চড়িয়েছে বিরোধীরাও ৷ তাদের অভিযোগ, উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দিয়ে নিজেদের দ্বন্দ্ব সামলাতেই এখন ব্যস্ত তৃণমূল নেতারা ৷ গোটা ঘটনায় এখনও থমথমে গোটা এলাকা ৷ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ ৷ প্রবল বিড়ম্বনায় পড়ে যাওয়া তৃণমূলের জেলা সভাপতি বিধান উপাধ্যায় ফোনে জানান, দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে দেওয়া যাবে না কোনওভাবেই ৷