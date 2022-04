দুর্গাপুর, 19 এপ্রিল : দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘোড়ুইয়ের ভাইপোকে নিয়ে পোস্টার পড়ল শিল্পাঞ্চলে । বছর দুয়েক আগে লক্ষণ ঘোড়ুইয়ের ভাইপো সহদেব ঘোড়ুইয়ের বিরুদ্ধে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে (BJP MLA's nephew rape accused two years ego) ৷ মাদক খাইয়ে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের একটি উদ্যানে নিয়ে গিয়ে ঘরের ভেতরে ধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ যার তদন্ত আজও চলছে (Case is under investigation) ।

ধর্ষণে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পোষ্টার দুর্গাপুরে

এবার ধর্ষণে অভিযুক্ত সহদেব ঘোড়ুইয়ের নামে পোস্টার পড়ল দুর্গাপুর বাস স্ট্যান্ডে । পোস্টারে লেখা রয়েছে, দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘোড়ুইয়ের ভাইপো সহদেব ঘোড়ুই এখনও কেনও অধরা, জবাব চাইছে দুর্গাপুরবাসী (Poster against Rape accused demanding arrest in Durgapur) । দুর্গাপুর নাগরিক সমাজের নামে লেখা এই পোস্টারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ।

ধর্ষণে অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়কের ভাইপো, গ্রেফতারের দাবিতে পোস্টার দুর্গাপুরে

তৃণমূল নেতা শিপুল সাহা বলেন, "যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলুষিত করে, তাঁদের জানা উচিত বিজেপি বিধায়কের ভাইপো কী করেছে ৷" সুর চড়িয়ে সিপিআইএমের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য পঙ্কজ রায় সরকারের দাবি, "এটা বিজেপির সংস্কৃতি ৷ আর তৃণমূল বিজেপি এক সুতোয় গাঁথা ৷ তাই আজও অধরা অভিযুক্ত সহদেব ঘোড়ুই ।"

"দলকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা চলছে ৷ আমরা তৃণমূল নই যে তদন্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করব ৷ আইন তার নিজের পথেই চলুক ৷ আমরা বিরোধিতা তো করিনি," প্রতিক্রিয়া জেলা বিজেপি সাধারণ সম্পাদক অভিজিত দত্তর । গোটা ঘটনাকে ঘিরে এখনও টানটান উত্তেজনা শহর দুর্গাপুরে ।

