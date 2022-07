দুর্গাপুর, 8 জুলাই: গৌড়ীয় বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত ইসকন সারা বিশ্বজুড়ে অধিষ্ঠিত ৷ আন্তর্জাতিক ইসকন মঠের প্রধান মহারাজ স্বামী জয়পতাকা প্রভু, রথযাত্রা উপলক্ষে তিনদিনের জন্য দুর্গাপুরে এসেছিলেন ৷ তার এই আগমনকে ঘিরে ইসকনের অগণিত ভক্তবৃন্দদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ দুর্গাপুর ইসকন সফরের শেষদিনে ইটিভি ভারতকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন, হিংসা নয় ৷ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে প্রেম বিতরণ করতে হবে (Message of Krishna Prem by ISKCON Chief Swami Joypataka Maharaj in Durgapur) ৷ সেই সঙ্গে জানালেন, দুর্গাপুরের শ্রী মদনমোহন মন্দিরে আবারও আসবেন ৷ ইসকনের ভক্তদের শ্রীশ্রী প্রভুপাদের বাণী প্রচারের কথা বলেন মহারাজ স্বামী জয়পতাকা প্রভু (ISKCON Chief at Durgapur)৷

রথযাত্রা উপলক্ষে (Rath Yatra 2022) দুর্গাপুর ইসকনে 9 দিন ব্যাপী উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে ৷ সেখানে শেষ তিনদিন দুর্গাপুর ইসকনে সময় কাটালেন মঠের প্রধান মহারাজ স্বামী জয়পতাকা প্রভু ৷ শেষদিনে দুর্গাপুর ইসকনের মদনমোহন মন্দির দর্শন করতে আসেন তিনি ৷ সেখানে রাধাকৃষ্ণের সেবাও করেন মঠ প্রধান ৷ ভক্তদের সঙ্গে কথাও বলেন ৷ তাঁর দর্শন পেতে কয়েক হাজার ভক্ত এদিন দুর্গাপুর ইসকনের মদনমোহন মন্দিরে আসেন ৷ অনেকে মহারাজ স্বামী জয়পতাকা প্রভুর জন্য খাবার নিয়ে এসেছিলেন ৷ তবে, শারীরিক অসুস্থতার কারণে সেই সব খাবার তিনি গ্রহণ করতে পারেননি ৷ তবে, এক ভক্তের আনা পুরীর প্রসাদ সামান্য গ্রহণ করেন ৷

মায়াপুর ইসকনে ফেরার আগে মহারাজ স্বামী জয়পতাকা প্রভু জানান, বিশ্বে হিংসার আবহে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের বার্তা সবার মধ্যে প্রচার করতে হবে ৷ তবে, বিশ্বজুড়ে চলা হিংসা ও হানাহানি বন্ধ হবে ৷ কৃষ্ণপ্রেমে বিশ্বশান্তির বার্তা দিলেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত মহারাজ শ্রী শ্রী প্রভুপাদের কৃষ্ণবাণী বিশ্ববাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে বলে জানান তিনি ৷

কৃষ্ণপ্রেমের বার্তা আন্তর্জাতিক ইসকন মঠের প্রধান মহারাজ স্বামী জয়পতাকা প্রভুর

শারীরিক ভাবে ভেঙে পড়লেও, কৃষ্ণের বাণীতে ভক্তদের উজ্জ্বীবিত করলেন ইসকনের প্রধান মহারাজ স্বামী জয়পতাকা প্রভু ৷ গুরু পূর্ণিমার পর বিশ্বের 50টি দেশের ইসকন ভক্তদের নিয়ে দুর্গাপুরের মদনমোহন ইসকন মন্দিরে আবারও আসার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন তিনি ৷ এ দিন চতুরঙ্গ ময়দানে ইসকনের প্রধান মহারাজ স্বামী জয়পতাকা প্রভুর দর্শনে কয়েক হাজার ভক্তের জমায়েত হয়েছিল ৷