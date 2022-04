দুর্গাপুর, 24 এপ্রিল : ঘুগনি বিক্রির সঞ্চয়ের টাকায় জানাবেন পুলওয়ামার শহিদদের শ্রদ্ধা (Homage to Martyrs of Pulwama) ৷ সেই উদ্দেশ্যে সাইকেল চালিয়ে কাশ্মীর যাত্রা করলেন দুর্গাপুরের শ্যামাপ্রসাদ শর্মা (Ghugni Seller Travelling to Kashmir to Paying Homage to Martyrs of Pulwama) ৷ রবিবার তিনি উপত্যকার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন ৷ তাঁর এই যাত্রাপথ দীর্ঘ তিনমাস ধরে চলবে ৷ এ দিন দুর্গাপুরে তাঁর প্রতিবেশী এবং পরিচিতরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে ও উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন ৷

অভাবের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, সাইকেলে করে সামান্য ঘুগনি বিক্রি করে সংসার চলে শ্যামাপ্রসাদ শর্মার ৷ বাড়িতে তাঁর স্ত্রী ও এক কন্যাসন্তান ৷ দারিদ্র্যের মধ্যেও নিজেদের ছোট ছোট ভাললাগা গুলি নিয়ে দিব্যি জীবনযাপন করেন তিনি ৷ সেই শ্যামাপ্রসাদ শর্মা এ বার কাশ্মীর পাড়ি দিচ্ছেন সাইকেল চালিয়ে ৷ উদ্দেশ্য পুলওয়ামায় শহিদদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা ৷ ঘুগনি বিক্রি করে জমানো টাকা দিয়েই এই যাত্রা করছেন তিনি ৷

আরও পড়ুন : World Travel in Bicycle : ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারে সাইকেলে বিশ্বভ্রমণে পুরুলিয়ার অক্ষয়

পুলওয়ামার শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে সাইকেলে কাশ্মীর পাড়ি শ্যামাপ্রসাদের

এর আগে সাইকেল চালিয়ে মুম্বই গিয়েছিলেন ৷ 26/11-র ঘটনায় মৃতদের শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন ৷ ফেরার পথে দুষ্কৃতীদের কবলে পড়েছিলেন তিনি ৷ কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচে ফেরেন শ্যামাপ্রসাদ শর্মা ৷ সেই ঘটনাই চিন্তায় রেখেছে পরিবারকে ৷ এ বার যাতে তেমন কোনও ঘটনা না ঘটে সেই প্রার্থনাই করছেন শ্যামাপ্রসাদের স্ত্রী এবং মেয়ে ৷