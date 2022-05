দুর্গাপুর, 12 মে : গত আট বছর ধরে বেতন বৃদ্ধি হয়নি ৷ এর প্রতিবাদে পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড়ের একটি বেসরকারি সিমেন্ট কারখানায় বিক্ষোভে সামিল হলেন শ্রমিকরা ৷ আজ, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কারখানার গেটের সামনে শতাধিক শ্রমিক বিক্ষোভ দেখান । তাঁদের বক্তব্য, গত আট বছর ধরে কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বারবার বেতন বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ৷ কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি মালিক পক্ষ (Protest of workers in a private factory at Panagarh) ৷

ঘটনাস্থলে আসে বুদবুদ থানার পুলিশ । বুদবুদ থানার পুলিশ শ্রমিকদের সঙ্গে বসে মধ্যস্থতা করতে চায় ৷ কিন্তু শ্রমিকরা সেই মধ্যস্থতায় রাজি হয়নি ৷ তাঁদের দাবি, কারখানা কর্তৃপক্ষ লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলে তবেই শ্রমিকরা কাজে যোগ দেবেন । শ্রমিকদের অভিযোগ, এর আগে রাজনৈতিকভাবে ও প্রশাসনিকভাবে বার বার বৈঠক হওয়া সত্ত্বেও কারখানা কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত শ্রমিকের কথা ভাবেনি ৷ তাই এবার আর কোনও মৌখিক মধ্যস্থতায় নয় । এই বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে ও কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চায়নি (Workers Protest in Panagarh Factory) ।

পানাগড়ে বেসরকারি কারখানায় বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখান

পানাগড় থেকে বর্ধমান সদরের বিজেপি নেতা রমন শর্মা বলেন, "রাজ্য জুড়ে চলছে কাটমানির সরকার, তাই শ্রমিকরা যদি তৃণমূল নেতাদের কাটমানি দেয় তবে তাদের বেতন বৃদ্ধি হবে । তাদের চাকরি থাকবে । না হলে আন্দোলন করতে গেলে তাদের চাকরি যাবে । রাজ্যে তৃণমূলের শাসন চলছে, তাই সমস্ত কারখানার শাসক দলের নির্দেশেই চলে ।"