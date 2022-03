বর্ধমান, 29 মার্চ : কেন্দ্রীয় বাম ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ডাকা দু'দিনের ধর্মঘটের দ্বিতীয় তথা শেষ দিনে তেমন কোনও প্রভাব পড়ল না শহর বর্ধমানে (2nd Day of Bharat Bandh) । অন্যান্য দিনের মতই খোলা দোকানপাট, স্বাভাবিক যান চলাচল । এদিনও বনধের সমর্থনে মিছিল করে বাম শ্রমিক সংগঠনগুলো ।



পাইকারি সবজি বাজার থেকে শুরু করে মাছের বাজার, কোথাওই বনধের তেমন প্রভাব চোখে পড়ল না ৷ বেলা বাড়লেও এই ছবির কোনও পরিবর্তন হয়নি শহরে । বনধের প্রথম দিন অর্থাৎ, সোমবার বর্ধমান থেকে বিভিন্ন রুটের বাস চলাচল কিছুটা হলেও কম থাকলেও মঙ্গলবার বেশিরভাগ বাসই চলেছে (No Effect in Burdwan Town on 2nd Day of Bharat Bandh) ।



যদিও বনধের বিষয়ে বাম শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি, জেলার মধ্যে সবথেকে বেশি প্রভাব পড়েছে গ্রামাঞ্চলগুলিতে । মুখ্যমন্ত্রী বনধ রোধ করতে সার্কুলার জারি করেছেন । ফলে ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অফিস যেতে বাধ্য হয়েছেন অনেকেই । এছাড়া ধর্মঘট যাতে কোনওভাবে সফল করা না যায় সেজন্য জেলা পুলিশ এবং শাসকদল হুমকি দিয়েছে পরিবহণ দফতরের শ্রমিকদের । ফলে অনেকেই বাধ্য হয়ে এদিন বাস চালিয়েছেন ।



তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন অবশ্য বনধের প্রভাবের বিষয়ে জানায়, যেভাবে দিনে দিনে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে তাতে মানুষ সমস্যায় পড়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় মানুষ আর বনধকে পছন্দ করে না । ফলে প্রথম দিনের মত দ্বিতীয় দিনেও বর্ধমানে বনধের কোনও প্রভাব পড়েনি ।

আরও পড়ুন : আসানসোলে বনধ সমর্থকদের দেখা নেই, বাম নেতারা ব্যস্ত ভোট প্রচারে