বর্ধমান, 3 এপ্রিল : স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসা না করিয়ে গ্রাহকদের নামে মোটা টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল (Irregularities in Swasthya Sathi) ৷ যা নিয়ে চলছে পুলিশি তদন্ত ৷ তারই মধ্যে স্বাস্থ্যসাথী সংক্রান্ত বিষয়ে নার্সিংহোমগুলি নিয়মনীতি মানছে কিনা, এদিন তা খতিয়ে দেখলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক প্রিয়াঙ্কা সিংলা ৷ তিনি বেশ কয়েকটি নার্সিংহোমে গিয়ে পরিস্থিতি দেখে আসেন (District Magistrate of East Burdwan Personally Investigate Irregularities of Swasthya Sathi) ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন মহকুমা শাসক, মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা ৷

এদিন বিভিন্ন নার্সিংহোম ঘুরে দেখা যায়, স্বাস্থ্যসাথী সংক্রান্ত যে সব নিয়ম মানতে নার্সিংহোমগুলিকে বলা হয়েছে তারা সেই নিয়ম মানছে না ৷ স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে কীভাবে সুবিধা পাওয়া যাবে ? ওই কার্ডে চিকিৎসার জন্য কতজন হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন ? কতজনের ছুটি হচ্ছে ? সেই সংক্রান্ত রেজিস্ট্রার থাকা আবশ্যক ৷ অভিযোগ, নার্সিংহোমগুলিতে সেই সংক্রান্ত কোনও রেজিস্ট্রারই মানা হয় না ৷ যা নিয়ে নার্সিংহোমগুলিকে সতর্ক করেছেন জেলাশাসক ৷

পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক বলেন, ‘‘স্বাস্থ্যসাথী সংক্রান্ত যে সমস্ত সরকারি গাইড লাইন আছে নার্সিংহোমগুলি সেটা ফলো করছে কিনা সেটা দেখতে এসেছি ৷ নার্সিংহোমের সামনে স্বাস্থ্যসাথী সংক্রান্ত নিয়মাবলী ডিসপ্লে আকারে রাখার নিয়ম আছে ৷ কিন্তু, দেখা যাচ্ছে কেউ সেই নিয়ম পালন করছে না ৷ তাদেরকে সেই বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে ৷ এছাড়া স্বাস্থ্যসাথী সংক্রান্ত একটা নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রার মেইনটেন করতে বলা হয়েছে ৷ সেখানে কতজন রোগীকে ভর্তি করা হয়েছে ? কতজনের ছুটি হয়েছে ? সেটা যেন পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ করা থাকে ৷’’