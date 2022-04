আসানসোল, 18 এপ্রিল : আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনে হারের পর জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে সরব বিজেপি কর্মীরা (BJP Inner Clash in Review Meeting of Asansol By Poll Defeat) ৷ আর সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই অস্বস্তিতে রাজ্য বিজেপি ৷ যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷ জানা গিয়েছে, আসানসোল হার নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে দুর্নীতির অভিযোগ উঠতেই ঝামেলা শুরু হয় ৷ জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন বিজেপির কর্মীরা (Fight Between BJP Leaders and Workers Over Corruption in West Bardhaman) ৷ অভিযোগ, ভোটের জন্য বুথভিত্তিক যে টাকা বরাদ্দ হয়েছিল ৷ সেই টাকা সঠিকভাবে বণ্টন করা হয়নি ৷

গত 16 এপ্রিল আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল তৃণমূলের শত্রুঘ্ন সিনহার কাছে 3 লক্ষের বেশি ভোটে পরাজিত হন ৷ এই বিপুল ব্যবধানে হারের পর্যালোচনা করতে রবিবার পশ্চিম বর্ধমান জেলা বিজেপির সভাপতি দিলীপ দে’র নেতৃত্বে বৈঠক ডাকা হয় ৷ সেই বৈঠকে বুথভিত্তিক শীর্ষনেতৃত্ব যে টাকা দিয়েছিল, তা সঠিকভাবে বণ্টন না করার অভিযোগ করেন বিজেপি কর্মীরা ৷ সেই প্রসঙ্গত উঠতেই জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে তুমুল বচসা শুরু হয় কর্মীদের ৷ সেই ভিডিয়োই এ বার ভাইরাল হয়েছে ৷

ওই ভিডিয়োতে বিজেপি কর্মীদের বলতে শোনা গিয়েছে, প্রতি বুথে 8 হাজার টাকা করে ভোটের খরচ হিসাবে এসেছিল ৷ কিন্তু, সেই টাকা বণ্টন করা হয়নি ৷ বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, সেই টাকা বিজেপি নেতারাই আত্মসাৎ করেছেন ৷ এমনকি বুথ এজেন্ট বসাতে 1 হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছিল ৷ সেই টাকাও দেওয়া হয়নি ৷ মূলত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পাঠানো টাকার বণ্টন নিয়েই এই ঝামেলা হয় বলে জানা গিয়েছে ৷

ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বিজেপির জেলা ওবিসি মোর্চার নেতা শঙ্কর চৌধুরী ৷ তিনি বলেন, ‘‘বিভিন্ন বুথে টাকা পয়সার হিসেব নিয়ে বচসা, অশান্তি হয়েছে ৷ তবে, সেটা খুব বড় কিছু হয়নি ৷’’ তবে, নাম না করেই তিনি কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে কটাক্ষ করেছেন ৷ শঙ্কর চৌধুরীর দাবি, ‘‘তৃণমূল থেকে আসা লোকেরাই বিভিন্ন ভোটে দায়িত্ব নিয়ে কার্যত সব কিছু ডুবিয়েছেন ৷ বিধানসভা ভোটে নিজেরাও জিততে পারেননি ৷ পৌরনিগম ভোটে দায়িত্ব নিয়ে আমাদের গোহারা করেছেন এবং লোকসভা ভোটে প্রায় তিন লক্ষ ভোটে আমরা তাঁদের নেতৃত্বে হেরেছি ৷’’

বিজেপির বৈঠকে অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘটনাকে কটাক্ষ করেছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ আসানসোল পৌরনিগমের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক বলেন, ‘‘এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ৷ হারের হতাশা থেকেই বিজেপি কর্মীরা এমন বচসায় জড়িয়েছেন ৷ তবে বিজেপির সংগঠন নেই ৷ কারণ ওদেরকে পতাকা লাগাতে, ব্যানার লাগাতে গেলে এজেন্সির সাহায্য নিতে হচ্ছে ৷ ওদেরকে বুথ এজেন্ট বসাতে গেলেও টাকা দিতে হচ্ছে ৷ আর কিছুদিন পরে এই দলের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না আসানসোলে ৷’’