আসানসোল, 20 অগস্ট: গরুপাচার কাণ্ডে ধৃত সিবিআই হেফাজতের মেয়াদ আরও 4 দিন বাড়ল (Anubrata Mondal Will Be In CBI Custody For 4 more Days) । আসানসোল সিবিআই কোর্টের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী অনুব্রতর জামিনের আবেদন এই নির্দেশ দেন । জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী । তাঁর যুক্তি, অনুব্রত প্রভাবশালী ৷ শুধু তিনি একা নয় তাঁর সঙ্গে একটি চক্র কাজ করেছে ৷ এদের প্রত্যেকের হদিশ পেতে অনুব্রত মণ্ডলকে আরও জেরা করা প্রয়োজন ৷ অন্যদিকে, আদালতে তাঁর শরীর খারাপের বিষয়টি উঠে আসে ৷ অনুব্রত জানান, তাঁর জ্বর হয়েছে৷ এবছর বিচারক কম্যান্ড হাসাপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেন৷ দুপক্ষের শুনানি শেষে আগামী 24 অগস্ট পর্যন্ত সিবিআই হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ৷ ওই দিন আবার আসানসোল সিবিআই আদালতে তোলা হবে ।

গত 10 দিনে অনুব্রতকে একাধিকবার জেরা করেছে সিবিআই ৷ তাঁর দু’টি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ৷ সেই ফোনগুলিকে ফরেনসিকে পাঠানোর কথা আদালতে জানিয়েছিল সিবিআই ৷ যদিও, অনুব্রত মণ্ডলের আইনজীবীরা দাবি করেছিলেন, কোনও ডিজিটাল লকিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়নি, ফোন বাজেয়াপ্ত করার সময় ৷ অর্থাৎ, ফোনের তথ্য বদলে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আদালতে আশঙ্কা প্রকাশ করে অনুব্রতর আইনজীবীরা ৷

মনে করা হচ্ছে অনুব্রত মণ্ডলকে ফের একবার নিজেদের হেফাজতে চাইতে পারে সিবিআই ৷ তবে গত 10 দিনের তদন্তে কী অগ্রগতি হয়েছে, তা আদালতে জানাতে হবে সিবিআইকে ৷ সেই মতোই অনুব্রত মণ্ডলের সিবিআই হেফাজত হবে কিনা, তা ঠিক করবে আদালত ৷ গত 11 অগস্ট অনুব্রত মণ্ডলের আইনজীবীরা কোনও জামিনের আবেদন করেননি ৷ তবে, আজ তাঁরা জামিনের জন্য আবেদন করতে পারেন ৷ অনুমান করা হচ্ছে, আবার সিবিআই হেফাজতেই যেতে পারেন অনুব্রত ৷ আর সেখানে সিবিআইয়ের হাতিয়ার হতে পারে অনুব্রত প্রাক্তন নিরাপত্তারক্ষী সায়গল হোসেনের দেওয়া তথ্য ৷ সেই তথ্য অনুযায়ী দু’জনকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করার কথা এ দিন আদালতে জানাতে পারে সিবিআই ৷ আর সেই দাবিকে হাতিয়ার করে ফের অনুব্রতকে হেফাজতে চাইতে পারে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ৷