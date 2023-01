হায়দরাবাদ, 6 জানুয়ারি: নতুন বছর শুরু হয়েছে । আনন্দ-উৎসবের রেশ বজায় রয়েছে পুরোমাত্রায় । কিন্তু এরইমধ্যে কর বাঁচানো এবং সেই সংক্রান্ত পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সময় এসেছে । আর মাস তিনেক পর শেষ হবে অর্থবর্ষ। একেবারে শেষে গিয়ে কর বাঁচাতে চাইলে সমস্যা বাড়তে পারে। সে সময় অত্যধিক পরিমাণে বিনিয়োগও করতে হতে পারে। তাই আগে থেকে পরিকল্পনা করে রাখা সব দিক থেকেই ভালো বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা (You should plan how to save tax before the end of financial year) ।

প্রথমেই দেয় করের মোট পরিমাণ জানতে হবে । এটা জানা না-থাকলে কর বাঁচানোর জন্য কোনও পদক্ষেপই করা যাবে না । আর এটা করতে গেলে কয়েকটি বিষয়কে মাথায় রাখতে হবে । বেতন বা ব্যবসা থেকে আসা টাকা-সহ বিভিন্ন শেয়ার থেকে প্রাপ্ত অর্থ সব একত্রিত করে মোট রোজগারের পরিমাণ জেনে নিতে হবে সবার আগে । এটা করলে জানা যাবে মোট কত টাকার কর দিতে হচ্ছে আপনাকে । এই বিষয়টিকে অর্থনীতি পরিভাষায় বলা হয় 'আর্থিক প্রতিবেদন'। সেই প্রতিবেদন থেকে কর বাঁচানোর পরিকল্পনা করা সম্ভব।

কর বাঁচানোর বিষয়টি নির্ভর করে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর । বলা ভালো ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে না-পারলে প্রয়োজন মতো সাশ্রয় করা সম্ভব হবে না । তাই সবার আগে গোটা বছরের আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি হওয়ার পর আপনার অফিসের সঙ্গে কথা বলে কর বাঁচানোর কাজ শুরু করতে পারেন । আপনার যে জীবন বীমা আছে তা কর বাঁচাতে সাহায্য করে । কিন্তু এখানে একটা পুরনো ধারনা বদলের প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণভাবে মনে করা হয়, সব পলিসিই হয়ত কর বাঁচাতে সহায়ক । সেটা ঠিক নয় । কর বাঁচাতে দরকার টার্ম ইনস্যুরেন্স । মাথায় রাখবেন একবছরে আপনি মোট যা রোজগার করেন তার থেকে অন্তত 12 গুন বেশি টাকার পলিসি করতে হবে । এভাবে ভাবলে কর বাঁচাতে অনেকটাই সুবিধা হবে । শুধু তাই নয়, প্রাপ্ত রিটার্নের পরিমাণও বেশ কয়েকটি বিনিয়োগ প্রকল্পের থেকে বেশি হয় ।

