হায়দরাবাদ, 27 ফেব্রুয়ারি: যে কোনও পরিস্থিতি আসুক না কেন করের (income tax) হিসেবে ভুললে চলবে না । আপনাকে কত আয়কর দিতে হবে এবং পুরানো বা নতুন ট্যাক্স সিস্টেমের মধ্যে কোনটি (New Tax system) উপকারী তা নিয়ে মনে প্রশ্ন সবসময়ই থাকে । এই বিষয়ে করদাতাদের সাহায্য করার জন্য আয়কর (IT) বিভাগ নতুন করে তার পোর্টালে একটি ট্যাক্স ক্যালকুলেটর চালু করেছে (Tax calculator in IT website) । এটি ব্যবহার করে কোন খ্যাতে কত ট্যাক্স দিতে হবে এবং কোনটি আপনার জন্য উপকারী সেই বিষয়গুলি সহজেই খুঁজে বের করতে পারা যায় ।

চলতি আর্থিক বছরের 2022-23 এর ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করার অনুমতি দেওয়া হবে 1 এপ্রিল থেকে ৷ ইতিমধ্যেই রিটার্ন ফর্মগুলির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে ৷ এই প্রেক্ষাপটে করদাতাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে আইটি ট্যাক্স ক্যালকুলেটর তৈরি করা হয়েছে । নতুন এবং পুরানো উভয় সিস্টেমেই আপনাকে কত টাকার কর দিতে হবে তা জানতে আয়কর বিভাগের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আইটি ট্যাক্স ক্যালকুলেটর ক্লিক করুন - www.incometax.gov.in ।

আপনি ক্যুইক লিংকগুলি থেকেও 'আয়কর ক্যালকুলেটর' দেখতে পারেন । এতে ক্লিক করলে দুটি অপশন আসবে, 1) বেসিক ক্যালকুলেটর 2) উন্নত বা অ্যাডবান্স ক্যালকুলেটর । দুটিই ব্যবহার করে কেউ জানতে পারে তাকে কর বাবদ কত দিতে হবে। মৌলিক ক্যালকুলেটরে আপনাকে মূল্যায়নের বছর, করদাতার বিভাগ (যেমন ব্যক্তি, HUF, LLP), করদাতার বয়স, আবাসিক অবস্থা ইত্যাদি নির্বাচন করতে হবে । আপনার বার্ষিক আয় এবং মোট লেনদেন লিখতে হবে । আপনি সরাসরি জানতে পারবেন পুরানো এবং নতুন কর ব্যবস্থার অধীনে কত কর দিতে হবে ।

প্রদেয় করের আরও বিশদ গণনার জন্য উন্নত ক্যালকুলেটর দরকারি । প্রথমে আপনাকে বলতে হবে যে আপনি কোন (Old Tax system) কর ব্যবস্থাকে বেছে নিচ্ছেন । এর পরে করদাতার বিভাগ, করদাতার বয়স, আবাসিক অবস্থা ইত্যাদি নির্বাচন করুন । ক্যালকুলেটর যা জানতে চাইবে তার বিবরণ দিতে হবে আপনাকে । প্রথমে আপনার বেতন থেকে আয় লিখুন । বাড়ি ভাড়া থেকে শুরু করে মূলধন আয় এবং অন্যা উৎস থেকে হওয়া আয়ের কথাও জানাতে হবে আপানাকে । সংশ্লিষ্ট বিভাগে সম্পূর্ণ তথ্য দিন ।

কর সাশ্রয়ী বিনিয়োগ এবং অন্য ছাড় সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ ডিডাকশনের অধীনে প্রদর্শিত আয়ের বিবরণ লিংকে ক্লিক করে জমা করতে হবে (Income Tax portal) । নতুন কর ব্যবস্থার অধীনে ছাড় প্রযোজ্য নয় । অতএব, প্রাসঙ্গিক বিবরণ জমা দেওযার কোনও সম্ভাবনা থাকবে না । পুরানো কর ব্যবস্থায় কিছু ধারার অধীনে ছাড় পাওয়া যায় । তারা সরাসরি নিবন্ধিত হতে পারে ৷ করদাতারা তাদের আয়, ছাড় ইত্যাদির তথ্য দিয়ে আয়কর বিভাগের দেওয়া ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে নিজেরাই ট্যাক্স গণনা করতে পারেন (newly launched Tax Calculator) । কোন পদ্ধতিটি উপকারী তা জেনে কেউ সেই পদ্ধতিটি বেছে নিতে পারেন এবং রিটার্ন জমা দিতে পারেন ।

