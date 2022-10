হায়দরাবাদ, 24 অক্টোবর: গ্রাহকরা ক্রেডিট কার্ডে (Smart tips for using credit cards wisely) আকর্ষণীয় অফার এবং ছাড়ের দ্বারা প্রলুব্ধ হন । ক্রেডিট কার্ডগুলি (Credit Card) 5 থেকে 10 শতাংশ অতিরিক্ত ডিসকাউন্ট দেয় ঠিকই ৷ তবে সেই ছাড়ের সঙ্গেই আরও বেশ কয়েকটি বিষয়ের দিকে নজর রাখা জরুরি ৷ রইল ক্রেডিট কার্ড (Tips for Using Credit Cards) ব্যবহারের কয়েকটি টিপস...

আপনার কার্ড জানুন: আপনার কার্ডে ক্রেডিট লিমিট কত ? আপনি এটি থেকে কতটা ব্যবহার করেছেন ? কত পরিমাণ বিল বকেয়া রয়েছে ? এই সব বিষয় আগে জেনে নিন । নতুন কিছু কেনাকাটা করার আগে পুরস্কার পয়েন্ট এবং বিলিংয়ের নির্ধারিত তারিখগুলি ভালো করে দেখে নিন । তবেই আপনি জানতে পারবেন, কোন কার্ডটি ব্যবহার করতে হবে এবং কীভাবে সেই কার্ড ব্যবহার করে অর্থ ব্যয় করতে হবে ।

শুরুতেই নজর রাখুন: সাধারণত ক্রেডিট কার্ডে কেনাকাটা করার পরে আপনি 30 থেকে 40 দিন সময় পাবেন । বিলিং তারিখের শুরুতে কার্ডটি ব্যবহার করা হলেই আপনি এই সুবিধাটি পেতে পারেন । উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক আপনার বিলিং তারিখ 8 থেকে শুরু হয়, তারপর 9 থেকে 15 তারিখের মধ্যে কেনাকাটা করলে একটি সময়ের সুবিধে পাবেন ।

ডিসকাউন্ট মিস করবেন না: কিছু ব্র্যান্ড ক্রেডিট কার্ড কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে এবং নিয়মিত ডিসকাউন্টের বাইরে বিশেষ ডিসকাউন্ট অফার করে । এটি বিভিন্ন উৎসবের সময় পাওয়া যায় । যাঁদের দুটি বা তিনটি কার্ড আছে, তাদের জানা উচিত কোন কার্ড তাঁদের বেশি ছাড় দেয়, যার মাধ্যমে তাঁরা কিছু টাকা বাঁচাতে পারেন ।

আরও পড়ুন: আলোর উৎসবে আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করুন এভাবে

পুরষ্কার পয়েন্ট: ক্রেডিট কার্ড যে পুরস্কার পয়েন্টগুলি অফার করে সেগুলিকে ট্র্যাকে রাখতে হবে । কেনাকাটা করার সময় তাদের ব্যবহার করার সুযোগ মিস করবেন না । এই পয়েন্টগুলি কি আপনাকে ক্যাশব্যাক করে ? এটা দেখে নিন ৷ আপনি যদি এটি সম্পর্কে বেশি কিছু না জানেন, তবে কার্ড গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে ফোন করুন এবং সমস্ত বিবরণ পান । এমন একটি কার্ড ব্যবহার করা ভালো যা আপনাকে কেনাকাটার ক্ষেত্রে আরও পুরষ্কার পয়েন্ট এনে দেয় ।

ইএমআই: অনেক ক্রেডিট কার্ড বিনা খরচে ইএমআই অফার করে । আপনার হাতে পর্যাপ্ত নগদ না থাকলে, আপনি এই সুযোগটি ব্যবহার করতে পারেন । এই ধরনের সুদ-মুক্ত কার্ডের জন্য কখনও কখনও আপনাকে কিছু ছাড় ত্যাগ করতে হবে । অন্যদিকে, কিছু কার্ড ডিসকাউন্ট এবং বিনামূল্যে ইএমআইও অফার করে । নতুন কিছু কেনাকাটার ক্ষেত্রে ঠিকমতো সিদ্ধান্ত নিন ।

এছাড়াও, নিশ্চিত করুন যে আপনি কোনও পরিস্থিতিতে আপনার কার্ডের সীমার 30-40 শতাংশের বেশি ব্যয় করবেন না এবং সময়মতো বিল পরিশোধ করুন । বকেয়া রাখা আপনার ক্রেডিট স্কোরে আঘাত করতে পারে ৷ ব্যাংক বাজারের সিইও আদিল শেট্টি বলেছেন, উৎসবের মরসুমে আপনি যদি ক্রেডিট কার্ডগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারেন তবে আপনি উপকৃত হবেন ৷