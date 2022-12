হায়দরাবাদ, 23 ডিসেম্বর: স্বপ্নের বাড়ি হোক বা হাল ফ্যাশনের বিলাসবহুল গাড়ি কিনতে ঋণ নেওয়া ছাড়া বিশেষ কোনও উপায় থাকে না (Credit score is very important for getting loan) । তাছাড়া ঋণ নিলে নানা রকমের সুবিধাও পাওয়া যায় । বিশেষ করে বাড়ির ঋণে কর ছাড়ের ব্যাপারটি যথেষ্ট আকর্ষণীয় । কিন্তু ঋণ পেতে গেলে সবচেয়ে বেশি যা দরকার তা হল ভালো ক্রেডিট স্কোর । এটি তিন সংখ্যায় নিয়ে যেতে পারলে ঋণ পেতে বিশেষ সুবিধা হবে । তাছাড়া সুদের হার কেমন হবে সেটাও ঠিক করে দেয় এই স্কোরই । মানে কীভাবনে ক্রেডিট স্কোর বাড়বে তা জেনে নেওয়া বিশেষ জরুরি ।

আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে বড় ভূল না করলে ক্রেডিট স্কোর কমে না এমন ভাবার বিশেষ কোনও কারণ নেই। স্কোর 750 বা তার থেকে কিছুটা বেশি থাকলে ঋণ পাওয়া সহজ হয়। কিন্ত সামান্য ভুল এমনকী আবেদনের ত্রুটি থেকে গেলেও তার প্রভাব ক্রেডিট স্কোরের উপরে পড়ে ।

আপনার সবমিলিয়ে কটি ঋণ আছে তা দেখে নিয়েই সব সিদ্ধান্ত নিতে হবে । যে ঋণে সুদের হার সবচেয়ে বেশি সেটা ঠিকঠাকভাবে দিয়ে যেতে হবে । কিস্তি প্রতি মাসের নির্ধারিত দিনে দিয়ে দিলে ক্রেডিট স্কোর ভাল হতে থাকে । এর পাশাপাশি ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহারও ক্রেডিট স্কোর বাড়াতে বা কমাতে পারে । প্রথমেই মনে রাখা দরকার ক্রেডিট কার্ডের দেয় বিল ফেলে রাখা যাবে না । আর তাছাড়া ক্রেডিট কার্ডে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ কেনাকাটা করা যায় তার থেকে 30 থেকে 40 শতাংশ কম করতে হবে ।

সময়ের কিস্তি সময়ে দেওয়া অভ্যাসে পরিণত করা ভালো । থাকলে অনেক গোলমাল থেকে রেহাই মিলবে । বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন মাত্র একবার কিস্তি দিতে দেরি করেও অনেকে বিপদে পড়েছেন । দেখা গিয়েছি তিনি হয়ত বেশ একটা দীর্ঘ সময় ঋণের কিস্তি ঠিকঠাক সময়ে মিটিয়ে দিচ্ছিলেন কিন্তু একবার দেরি করেছেন । তাতে তার ক্রেডিট স্কোর একধাক্কায় নেমেছে বেশ খানিকটা । আর এটাও মনে রাখা দরকার যে কোনও কিছু বন্দক না রেখে একাধিক ঋণ নিলে সেটা ক্রেডিট স্কোরের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ।