হায়দরাবাদ, 24 ডিসেম্বর: ধরুন এক দম্পতির সম্প্রতি কন্যা সন্তান হয়েছে । তারা চাইছেন মেয়ের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে (safeguard their daughter future) ৷ এর পাশাপাশি মেয়ের আগামিদিনের আর্থিক চাহিদা (financial needs) পূরণ করতে । তারা এর জন্য প্রতি মাসে 15 হাজার টাকা অবধি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত ৷ এক্ষেত্রে কী ধরনের বিনিয়োগ বেছে নেবেন দম্পতি? বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী কয়েক বছরে তাদের মেয়ের আর্থিক চাহিদা কেমন হবে, তা আগে বিশ্লেষণ করা উচিত । সেই অনুযায়ী তারা বিনিয়োগের পরিকল্পনা করতে পারে ।

দম্পতি নিজেদের নামে তাদের বার্ষিক আয়ের কমপক্ষে 12 গুণের একটি জীবন বীমা পলিসি (life insurance policy) করতে পারে । এর জন্য এমন একটি মেয়াদি বীমা পলিসি বেছে নেওয়া যেতে পারে যা কম প্রিমিয়ামে বেশি সুরক্ষা প্রদান করে । যদি তারা দীর্ঘ সময়ের জন্য বিনিয়োগ করতে চান,তাহলে তারা প্রতি মাসে একটি সম্পূর্ণ নিরাপদ পিপিএফ অ্যাকাউন্টে (PPF account) 4 হাজার টাকা করে জমা করতে পারেন । এছাড়া এসআইপি (systematic investment plan) এর মাধ্যমে হাইব্রিড ইক্যুইটি ফান্ড (Hybrid Equity Funds) এবং ব্যালেন্সড অ্যাডভান্টেজ ফান্ডে (Balanced Advantage Funds) 6 হাজার টাকার বেশি বিনিয়োগ করা যেতে পারে । এই বিনিয়োগ কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, তবে দীর্ঘমেয়াদে ভাল রিটার্ন দেয় ।

ধরুন আপনি প্রতিমাসে 15 হাজার টাকা বিনিয়োগ করবেন ৷ তাহলে এসআইপি'র (SIP) মাধ্য়মে বিনিয়োগ করুন ৷ এক্ষেত্রে বৈচিত্রপূর্ণ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে 8 হাজার টাকা বিনিয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । গোল্ড মিউচুয়াল ফান্ডে (Gold Mutual Funds) 2 হাজার টাকা জমা করুন । বাকি 5 হাজার টাকা সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনায় জমা দিন । আপনি যদি 20 বছরের জন্য প্রতি মাসে এইভাবে বিনিয়োগ করেন, তাহলে 1 কোটি15 লক্ষ 56 জাহার 500 টাকা জমাতে পারবেন ৷ যার গড় রিটার্ন 11 শতাংশ ।

আপনি যদি চার বছর আগে একটি ইউনিট ভিত্তিক পলিসি বা নীতি (unit based policy) গ্রহণ করেন ৷ তবে এখন আপনি সেটি বাতিল করতে পারবেন কি না সন্দেহ আছে । বাতিল করলে সংস্থা বলে যে এটি আপনার দেওয়া প্রিমিয়ামের তুলনায় কম টাকা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তাহলে আপনার এখন কী করা উচিত? ইউনিট ভিত্তিক নীতি কমপক্ষে পাঁচ বছর ধরে চালিয়ে যেতে হবে । তবেই সেটা বাতিল করার সুযোগ থাকবে । পাঁচ বছর পর আপনি প্রিমিয়াম দেওয়া বন্ধ করলেও, এই সময়ের পলিসির পুরো টাকা তুলতে পারবেন ।

পসেশন ফি ইউনিট-ভিত্তিক পলিসির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । প্রথমে, আপনি বীমা কোম্পানির পরিষেবা কেন্দ্র বা শাখায় যোগাযোগ করুন । আপনার তহবিলের মূল্য কত, তা খুঁজে বের করুন । কিছু পরিমাণ টাকা কী আংশিকভাবে তোলা যাবে? পলিসি পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে? বিস্তারিত জানা যাবে সেখান থেকেই ৷

ধরুন একজন ব্যক্তির বয়স এখন 69 বছর । তিনি এখন স্বাস্থ্য বীমা পলিসি নিতে চান । অনেক সংস্থা বলছে, ব্যাংকগুলোও এই পলিসি দেয় । এটা সত্যি যে কিছু ব্যাংক গ্রুপ স্বাস্থ্য বীমা পলিসি অফার করে । আপনার যে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে সেইখানে এমন সুবিধা রয়েছে কি না আগে থেকেই জেনে নিন । প্রিমিয়াম কম হলেও এই পলিসির মধ্যে রুম ভাড়ার সীমা, সহ-প্রদান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত । আগে শর্তগুলো জেনে নিন । নিয়মিত বীমা পলিসি নেওয়ার পাশাপাশি কেউ এই পলিসিটি বেছে নিতে পারেন ।

একজন ছোট ব্যবসায়ী প্রতি মাসে 10 হাজার টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে চায় । তার বয়স 37 বছর । নিরাপদ থাকতে কী পরিকল্পনা তার বেছে নেওয়া উচিত? প্রথমত, একটি জরুরি তহবিল বা ফান্ড তৈরি করুন ৷ যা কমপক্ষে ছয় মাসের খরচ কভার করে । এগুলো ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিট বা লিকুইড ফান্ডে জমা করুন (Bank fixed deposit or liquid funds) । আপনার নামে একটি মেয়াদি বীমা পলিসি নিন এবং পুরো পরিবারের জন্য একটি স্বাস্থ্য বীমা পলিসি নিন । এর পরে বিনিয়োগ শুরু করুন ।

