নয়াদিল্লি, 4 ডিসেম্বর: খুচরো ডিজিটাল রুপির জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রথম পাইলট প্রকল্পটি টেকসই ও একটি গেম চেঞ্জার ৷ যা অনেক কম খরচে আরও ভালো আর্থিক লেনদেন নিশ্চিত করবে ৷ শুক্রবার এমনটাই দাবি করলেন এসবিআই চেয়ারম্যান দীনেশ খারা (SBI Chairman Dinesh Khara) ৷

খুচরো ডিজিটাল রুপির পাইলট প্রকল্প আরবিআই-এর (Reserve Bank of India) সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ডিজিটাল মুদ্রা (সিবিডিসি) বৃহস্পতিবার মুম্বই, নয়াদিল্লি, বেঙ্গালুরু এবং ভুবনেশ্বরে শুরু হয়েছে ৷ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (SBI) তাতে অংশগ্রহণকারী ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে একটি । খুচরো ডিজিটাল রুপি প্রকল্প চারটি ঋণদাতাকে নিয়ে গ্রাহক এবং ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হয়েছে ৷ তারা হল - স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া(State Bank of Indi), আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক(ICICI Bank), ইয়েস ব্যাঙ্ক(Yes Bank) এবং আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক (IDFC First Bank) ৷

দীনেশ খারা একটি বিবৃতিতে বলেন, "অজ্ঞাতনামা ফ্যাক্টরটি (anonymity factor) এর গ্রহণযোগ্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ । এটি প্রচলিত মুদ্রার চলকে সহযোগিতা, পরিপূরক এবং সম্পূর্ণ করে ৷ পাশাপাশি আরও উদ্ভাবন বাড়িয়ে তোলে ৷ " রিটেল ডিজিটাল রুপি প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপে আরও নয়টি শহর এবং আরও চারটি ব্যাঙ্ক অন্তর্ভুক্ত করা হবে । এটি একটি ডিজিটাল টোকেন আকারে দেওয়া হবে ৷ যা আইনি দরপত্রের প্রতিনিধিত্ব করে এবং আরবিআই অনুসারে, নগদের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন যেমন বিশ্বাস, নিরাপত্তা এবং নিষ্পত্তি প্রদান করবে ।

29 নভেম্বর এই পাইলট প্রজেক্ট ঘোষণা করার সময় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বলেছিল, "নগদ টাকার ক্ষেত্রে এটি থেকে কোনও সুদ পাওয়া যাবে না ৷ তবে ব্যাঙ্কগুলিতে জমা রাখা টাকার মতো অন্য ধরনের অর্থে রূপান্তরিত করা যেতে পারে ।" ডিজিটাল মুদ্রা চালু হলে পরিচালন ব্যয় হ্রাস করার পাশাপাশি অর্থনীতিতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) ডিজিটাল রুপিতে পাইলট প্রকল্প শুরু করার প্রায় এক মাস পরে ডিজিটাল রুপির উদ্বোধন হল 1 নভেম্বর ৷