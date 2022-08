হায়দরাবাদ, 22 অগস্ট: সেই দিন চলে গিয়েছে যখন পরিবারের বড়রা সঞ্চয় ও বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা করতেন । আজকাল পরিবারের সবাই মিলেই এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন (Achieve financial stability)। এখন আয়-ব্যয় সম্পর্কে পরিবারের সবাই সচেতন । তাই বাজেটকে সামনে রেখেই তাঁরা সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টা করছেন (Financial stability)। কিন্তু আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য আমাদের কী কৌশল অনুসরণ করা উচিত তা আগে জানা দরকার (How to achieve financial stability) ৷

আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনের প্রথম ধাপ হল আপনার আয় অনুযায়ী বিনিয়োগ করা ৷ আপনার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত পরিমাণ এবং সময়কাল আগে থেকেই ঠিক করে নেওয়া । স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলির একটি তালিকা তৈরি করুন । চিন্তা করা সহজ, কিন্তু এটি অর্জন করতে অনেক শৃঙ্খলা লাগে । যাঁদের স্বল্পমেয়াদী চাহিদা রয়েছে তাঁদের যখন খুশি বিনিয়োগ বন্ধ করা যায় এমন পলিসি নেওয়া উচিত। এই ধরনের লোকেদের বিনিয়োগের জন্য ডেভিড ফান্ডের দিকে নজর দেওয়া উচিত ।

আপনি যদি ক্ষতির ভয় পান, যদি মনে করেন কোনও সমস্যা আছে তাহলে আপনি হাইব্রিড ফান্ড বা প্যাসিভ ফান্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন । যাঁদের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য রয়েছে এবং কিছু লোকসান সহ্য করতে পারবেন তাঁদের ইক্যুইটি ফান্ড বেছে নেওয়া উচিত ।

বিপদের সময় আপনি মাঝখানে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করার চেষ্টা করবেন না । যখনই প্রয়োজন পড়বে আপনি যদি ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত অর্থ তুলে নেন তবে আপনি কখনই আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারবেন না । পরিবারের খরচ ও অন্যান্য চাহিদার কথা মাথায় রেখে এই তহবিল গঠন করতে হবে । কমপক্ষে তিন থেকে ছয় মাসের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ লিকুইড ফান্ডে বিনিয়োগ করা যেতে পারে । এখানে মূল বিষয় হল সহজে টাকা তুলতে সক্ষম হওয়া ।

বৈচিত্র্যময় বাজারের পারফোমেন্স সবসময় পরিবর্তনশীল ৷ বিনিয়োগকারীদের এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে । বাজারের যতটা সম্ভব মুনাফা বন্টন করা দরকার ততটা বিনিয়োগ করা উচিত । বিনিয়োগে বৈচিত্র্য রয়েছে কি না, তাও নিশ্চিত করতে হবে । বিনিয়োগকারীদের ইক্যুইটি, ডেবিট, স্বর্ণ, স্থায়ী সম্পদ ইত্যাদি বিভিন্ন স্কিম বেছে নিতে হবে ।

অ্যাক্সিস এএমসি-র সিবিও রাঘব আয়েঙ্গার বলেন, "আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে সময়ে সময়ে সেগুলি পর্যালোচনা করে আমাদের বিনিয়োগ চালিয়ে যাওয়া উচিত । আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে বিনিয়োগগুলি পরিবর্তিত চাহিদাগুলির জন্য প্রতিক্রিয়াশীল । নতুন উদ্দেশ্য অনুযায়ী স্কিম নির্বাচন পরিবর্তন করা উচিত ৷ তা না-হলে আমরা আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকব । পরিবারকে আর্থিকভাবে স্থিতিশীল করতে হলে একজনের পক্ষে সম্ভব নয় ৷ পরিবরের সমস্ত সদস্যদের বাজেট মেনে আর্থিক সাহায্য দরকার । তাহলেই পরিবারের আর্থিক যাত্রা মসৃণ হবে ৷"