হায়দরাবাদ, 23 জানুয়ারি: একটি শক্তিশালী আর্থিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ক্রেডিট স্কোর 750 বা তার উপরে বাড়িয়ে নিতে পারেন । ব্যাংকগুলি কোনও নতুন ঋণ অনুমোদন করার আগে আপনার ক্রেডিট ইতিহাস বিবেচনা করে । আপনার বিদ্যমান লোনের উপর কোনও ছাড় দেওয়ার আগেও এটি বিবেচনা করা হয় । কোনওমনেই আপনার ক্রেডিট স্কোরকে 750-এর নিচে নামতে দেবেন না (Credit score should be above 750) । দ্রুত বর্তমান ঋণের কিস্তি পরিশোধ করুন ৷ কারণ আপনি কত তাড়াতাড়ি ঋণ পরিশোধ করছেন তার উপর ক্রেডিট রিপোর্ট নির্ধারণ হয় ৷ যা ক্রেডিট স্কোরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

ঋণ নেওয়া থেকে শুরু করে তা পুরোপুরি পরিশোধ করার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত । তবে স্কোর কমবে না । সুদের হার বাড়ছে এবং খুচরো ঋণের চাহিদা এখন বেশি । ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো বেশি যত্ন নিচ্ছে । এখন ভালো ক্রেডিট স্কোর খুব প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে । এটা অসম্ভব নয়, শুধু সময়মতো আপনার কিস্তি এবং ক্রেডিট কার্ড বিল পরিশোধ করুন । আপনি যখন আর্থিক সংকটে থাকেন, তখন আপনার ইএমআই এবং ক্রেডিট কার্ড বিল পরিশোধে বিলম্ব হতে পারে । এর জেরে ক্রেডিট স্কোর কমে যায় ৷ স্কোর 700-এর কম হলে, ঋণ না দেওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে । ঋণ দিলেও তারা এর জন্য উচ্চ সুদ নিতে পারে । কম ক্রেডিট স্কোর থাকলে ঋণ পাওয়া এখন বড় চ্যালেঞ্জ ।

যদি টানা তিন মাস কিস্তি পরিশোধ না করা হয়, তবে ব্যাংকগুলি এটিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (NPA) হিসাবে বিবেচনা করে । অর্থপ্রদান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেলে ব্যাংকগুলি কিছু পরিমাণ রাইট অফ করে, এটিকে ডিফল্ট হিসাবে বিবেচনা করে । এটাকে 'বন্দোবস্ত' বলে । সম্মত পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হলে, ঋণ সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হবে । ব্যাংকগুলি ক্রেডিট ব্যুরোতে এটি রিপোর্ট করে । এই ধরনের ঋণকে 'নিষ্পত্তি' বলা হয় । যতটা সম্ভব ঋণ নিষ্পত্তি করা ভালো (Credit bills should be paid in time) ।

সর্বদা ঋণের কিস্তি এবং ক্রেডিট কার্ডের বিল সময়মতো পরিশোধ করুন । এমনকী দেরিতে ঋণের টাকা শোধ ক্রেডিট স্কোরকে 100 পয়েন্টের বেশি প্রভাবিত করবে । একটি ভালো ক্রেডিট স্কোর পেতে, সমস্ত পেমেন্ট নির্ধারিত তারিখের আগে করা উচিত (Settle debt with banks) । আপনার যদি আর্থিক সমস্যা থাকে, সময়মতো ক্রেডিট কার্ডে ন্যূনতম অর্থ পরিশোধ করুন । তারপর অবশিষ্ট ব্যালেন্স পরিশোধ করুন । বিল বেশি হলে ব্যাংকগুলি মনে করবে যে আপনি আপনার কার্ডের ক্রেডিট সীমা অতিরিক্ত ব্যবহার করছেন (Financial discipline) ।

ঋণগ্রহীতাদের মাসে অন্তত একবার তাদের ক্রেডিট স্কোর পরীক্ষা করা উচিত । অনেক ওয়েবসাইট এখন বিনামূল্যে এই ক্রেডিট রিপোর্ট দেয় ৷ এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট বেছে নিন । কোনও অসঙ্গতি পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জানান । ঋণের জন্য আবেদন করার আগে ক্রেডিট রিপোর্ট নিজেই পরীক্ষা করুন । যদি আপনার ক্রেডিট রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে একটি নতুন ঋণ নেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে সোনা এবং স্থায়ী আমানতের উপর ভিত্তি করে সুরক্ষিত ঋণ নিন ৷ ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার কমান । এখানে আর্থিক শৃঙ্খলা অপরিহার্য । তবেই আপনার ক্রেডিট স্কোর 750 পয়েন্টের উপরে ফিরে আসবে ।

