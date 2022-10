হায়দরাবাদ, 1 অক্টোবর: আন্তর্জাতিক তহবিল বা ইন্টারন্যাশনাল ফান্ডিং (International Funding) একটি আকর্ষণীয় মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, যেখানে কেবল বৈচিত্র্যপূর্ণ বিনিয়োগ করেই ভাল রিটার্ন অর্জন করা যেতে পারে। আমেরিকান সূচকগুলি ট্র্যাক করে এমন কোনও আন্তর্জাতিক তহবিলে বিনিয়োগ করা যেতে পারে, যা থেকে আমরা মুদ্রা বিনিময় মূল্যের ওঠাপড়া থেকে আরও ভাল রিটার্ন পেতে পারি (The rupee has no big value when considering investments made in indigenous markets)। দেশীয় বাজারে বিনিয়োগ করার আগে মাথায় রাখতে হবে ভারতীয় মুদ্রার (রুপি) কোন ভ্যালু সেখানে কম। কিন্তু মার্কিন মুলুকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিময় মূল্য একটি ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে রুপির মূল্য হ্রাস পেলে আন্তর্জাতিক তহবিলে বিনিয়োগে উচ্চতর আয় হবে ৷

উদাহরণস্বরূপ, ডলারের বিনিময়ে রুপি যখন 70 টাকা ছিল তখন বিনিয়োগ করলে 14 শতাংশেরও বেশি রিটার্ন অর্জন করা যেত ৷ এমনকী যদি আমেরিকান বাজারগুলির অবস্থা যদি ভালো নাও থাকে, তবু আমরা রুপির বিনিময় হারের ওঠানামার উপর ভিত্তি করে লাভ পাওয়া যেতে পারে। একটি পরিকল্পনায় সীমাবদ্ধ না থেকে আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা বেছে নেওয়া উচিত। যারা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের কথা ভাবছেন, তারা মিউচুয়াল ফান্ড বেছে নিতে পারেন ৷ যেগুলো তাদের তহবিলের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ বিদেশী বাজারে বিনিয়োগ করে।

স্টক মার্কেটের (Stock Market) গতিশীলতা বিভিন্ন দেশে ভিন্ন হয়। এটি বোঝার জন্য আমাদের নির্দিষ্ট দেশের অর্থনীতি, সরকারী নীতি এবং ভৌগলিক এবং রাজনৈতিক বিষয়গুলির দিকে নজর দেওয়া উচিত ৷ এই বিষয়গুলিই মূলত কোনও দেশের শেয়ার বাজারকে চালিত করে। এমনকী স্থিতিশীল অর্থনীতিতেও মাঝে মাঝে সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকান বাজারগুলি সম্প্রতি চূড়ায় থেকেও 32 শতাংশ পতন ঘটেছে বিনিয়োগ কৌশল তৈরি করার আগে এই ধরনের বিষয়গুলোকে সাবধানে দেখা উচিত।

ভারতের মিউচুয়াল ফান্ড সংস্থাগুলি নিজেরাই বিশ্বব্যাপী তহবিল সরবরাহ করছে। তবে বিনিয়োগের আগে আমাদের অবশ্যই একটি রিসার্চ করা উচিত যে, কোন বাজারে সংশ্লিষ্ট মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ করছে। যা একজন উপদেষ্টার মাধ্যমে করা যেতে পারে। সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানে (এসআইপি) বিনিয়োগ করে একটা গড় সুবিধা পাওয়া যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক তহবিল আমাদের বিনিয়োগ পোর্টফোলিওকে বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। যা বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি একক দেশে সীমাবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তা দূর করবে। এই আন্তর্জাতিক তহবিলগুলি লোকসানের ঝুঁকিও কমিয়ে দেয় ৷ সবমিলিয়ে বলা যেতে পারে যে, আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনায় বৈদেশিক বাজারগুলি অনেকাংশে উন্নত। যা বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং ব্যবসার সুযোগ প্রদান করে যা আমাদের সিস্টেমে উপলব্ধ নয়। তাই বিদেশে এই ধরনের সুবিধা পেতে আমরা আন্তর্জাতিক তহবিলের বিনিয়োগ করতে পারি ৷