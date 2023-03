হায়দরাবাদ, 6 মার্চ: আইটি ইনডাস্ট্রির স্তম্ভ সফটওয়্যার ডেভলপাররা ৷ কোডিং লেখা, প্রজেক্ট প্রস্তুত করা, দ্রুত যে কোনও অ্যাপলিকেশনের সমস্যার সমাধান করে ফেলা-সহ একধিক কাজ করা হয় আইটি বা ইফর্মেশন টেকনোলজির ক্ষেত্রে ৷ আর এই বিশাল কর্মকাণ্ড হয় সফটওয়্যার ডেভলপারদের নজরদারিতে ৷ আর এই সফটওয়্যার ডেভলপার নিয়োগে হায়দরাবাদ বিশ্বের 10 নম্বর শহর হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে (New Software Developers Hub of India is Hyderabad) ৷ কারাট ডট কম নামের একটি হিউম্যান রিসোর্স সংস্থার তৈরি রিপোর্টে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে ৷

সফটওয়্যার ডেভলপারদের বেশিরভাগ নিয়োগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে হয়ে থাকে ৷ ভারত থেকে এই নিয়োগের বেশিরভাগই হায়দরাবাদ, চেন্নাই, গুরুগ্রাম, বেঙ্গালুরু, পুনে এবং মুম্বই থেকে হচ্ছে ৷ আর সেখানে হায়দরাবাদ 1 নম্বরে রয়েছে ৷ সেই সঙ্গে বিশ্বের প্রথম 10টি শহরের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে ৷

আইটি সংস্থাগুলির আগ্রহ

হায়দরাবাদে আর্থিক পরিষেবা, বীমা এবং টেলিকম সেক্টরে সফটওয়্যার পরিষেবা প্রদানকারী বিপুল সংখ্যক আইটি সংস্থা রয়েছে ৷ আর সেই কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ এসব সেক্টরে পরিষেবা দেওয়া বেশিরভাগ আইটি কোম্পানি সফটওয়্যার ডেভলপার নিয়োগ করে ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, সিঙ্গাপুর, জাপান, কানাডা এবং ব্রিটেনের মতো দেশগুলি থেকে সবচেয়ে বেশি সফটওয়্যার ডেভলপারদের নিয়োগ করা হয় ৷ আর এই দেশগুলির মধ্যে ভারত থেকে নিয়োগের সংখ্যাটা সবচেয়ে বেশি ৷ উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কারণ হল কম খরচ ৷ আর সেই সঙ্গে অপরিসীম মেধা ৷

8 লক্ষের বেশি আইটি কর্মী

সফটওয়্যার ইনডাস্ট্রিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে হায়দরাবাদ ক্রমশ উপরের সারিতে উঠে আসছে ৷ বর্তমানে আইটি-তে হায়দরাবাদ থেকে 8 লক্ষের বেশি কর্মী কাজ করেন ৷ হায়দরাবাদ থেকে 1.83 লক্ষ কোটি টাকার সফটওয়্যার ব্যবসা হয়েছে গত 2021-22 অর্থবর্ষে ৷ গত 7 বছরে 15 শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধি হয়েছে সফটওয়্যাল ডেভলপিংয়ের ক্ষেত্রে ৷