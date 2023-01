হায়দরাবাদ, 4 জানুয়ারি: আপনি হয়ত একটি আর্থিক পরিকল্পনা করে চলেন ৷ কিন্তু কখনও কখনও আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয় বা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যা আপনার পরিকল্পনাকে নষ্ট করতে পারে (Financial crisis and debt) । তখন আপনার পক্ষে ঋণ পরিশোধ করা খুব কঠিন মনে হয় ৷ এই ধরনের আর্থিক চাপ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা এবং দেশকে প্রভাবিত করতে পারে । তারা কয়েক হাজার টাকা থেকে কয়েকশো কোটি টাকা ঋণ নিয়ে থাকতে পারে । ঋণ নেওয়াই স্বাভাবিক । যখন আমরা খারাপ সময়ে পড়ি তখন ঋণ শোধ করার ক্ষমতা থাকে না । কিন্তু এই ঋণের জাল থেকে কীভাবে বেরিয়ে আসা যায়, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ ৷

প্রায়শই ঋণগ্রহীতারা ঋণ পুনর্গঠনের (Loan restructuring) মতো শর্তাবলীকে ভুল বোঝেন । সাম্প্রতিক সময়ে, এটি সবচেয়ে আলোচিত শব্দ । পুনর্গঠন একটি নতুন ঋণ গ্রহণ বা এটি স্থানান্তরের সঙ্গে জড়িত । দুটোই একই রকম মনে হলেও উভয়ের মধ্যে একটি বিশাল পার্থক্য রয়েছে । লোকেরা মনে করে যে তাদের অবশ্যই সময়মতো ঋণ শোধ করতে হবে । তবে, সবকিছু পরিকল্পনা মতো হয় না । যখন গুরুতর আর্থিক চাপ থাকে তখন তারা ঋণ পরিশোধের উপলব্ধ উপায় খোঁজে (Refinance an option to come out of debt) ।

ঋণ পুনর্গঠনকে শেষ অবলম্বন হিসেবে দেখা হয় (Refinancing as a last resort) ৷ ঋণগ্রহীতারা এমন পরিস্থিতিতে অবলম্বন করতে পারে যেখানে কিস্তি পরিশোধ করা সম্ভব নয় । এর সহজ অর্থ হল, আপনার বিদ্যমান ঋণ সংক্রান্ত ব্যাংকের সঙ্গে শর্তাবলী পরিবর্তন করা । ব্যাংকার আপনার আর্থিক পরিস্থিতি বোঝে এবং আপনার বিদ্যমান ঋণ পরিশোধের সময়কাল, কিস্তির পরিমাণ ইত্যাদির বিষয়ে নতুন নিয়ম তৈরি করে ।

আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে ঋণ পুনর্গঠন সুবিধা সর্বদা উপলব্ধ নাও হতে পারে । ব্যাংকগুলি অনিবার্য পরিস্থিতিতে এই প্রস্তাব বিবেচনা করে । এটা অনেকাংশে নির্ভর করে সেই কারণগুলির উপর যেখানে ব্যক্তি ও সংস্থাগুলি গুরুতর সংকটের মধ্যে রয়েছে । যখন আর্থিক চাপ থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন মনে হয় তখনই ঋণ পুনর্গঠনের চেষ্টা করা উচিত । এই ধরনের পরিস্থিতিতে ঋণদাতারা প্রথমে আপনার আর্থিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করবে । তারা আশ্বস্ত করা হলেই ঋণ পুনর্গঠন করতে রাজি হবে । তাদের উদ্দেশ্য দেউলিয়া হওয়ার থেকে ঋণগ্রহীতাদের রক্ষা করা (Avoid bankruptcy through refinancing) ।

পুনঃঅর্থায়ন মানে, সহজ শর্তে নতুন ঋণ নেওয়া । এটি সহজ শর্তে এবং কম সুদের হারে নতুন ঋণ দেয় (Take new loans at easier terms) ৷ যখন বিদ্যমান ঋণের ক্ষেত্রে উচ্চ সুদের হার এবং পরে পরিশোধের ফি দিতে হয় । ঋণদাতারা 'টপ আপ লোন' নামেও এগুলি অফার করে । এটি ঋণগ্রহীতার জন্য একটি উপকারী দিক । সুদের হার কমানোর সুবিধা পাওয়া যায় । আরও ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় ।

পুনঃঅর্থায়নের আরেকটি সুবিধা হল, আপনি বর্তমান সুদের হারে ফিরে আসতে পারেন ৷ এই প্রত্যাশার যে সুদের হার আরও বাড়বে পরবর্তীকালে । ঋণগ্রহীতারা সহজে পুনঃঅর্থায়ন করতে সম্মত হন যখন ঋণ পরিশোধের রেকর্ড ভালো থাকে এবং তাদের ক্রেডিট স্কোর বেশি হয় । এক্ষেত্রে নতুন ঋণের জন্য কিছু অতিরিক্ত ফি দিতে হয় । যদি আপনি মনে করেন যে এই ফি প্রদানের পরেও এটি আপনার উপকারে আসবে, তবেই আপনাকে পুনঃঅর্থায়নে পথ বেছে নিতে পারেন ।