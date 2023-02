হায়দরাবাদ, 1 ফেব্রুয়ারি: ছাঁটাই বা চাকরি হারানোর কথা সাম্প্রতিক সময়ে বারবার শোনা যাচ্ছে । বিশ্ব বাজারে মন্দা দেখা দিলে একরম যেকোনও কিছুই ঘটতে পারে ৷ এমন পরিস্থিতিতে হয়ত আগের মতো আর চলবে না জীবনটা ৷ চাকরি থেকে ছাঁটাই একজনকে বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেয় । তার জন্য আগে থেকে প্রস্তুত থাকতে হবে ৷ ভালোভাবে প্রস্তুত না-থাকলে এটি মোকাবিলা করা খুব কঠিন হয়ে পড়বে । যখন এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যা চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য করে (Unemployment crisis), তখন কী করবেন জেনে নিন ৷

জরুরি তহবিল

কিছু কোম্পানি আছে যারা চাকরি ছাড়িয়ে দেওয়ার পরও দুই থেকে তিন মাসের বেতন দেয় । এটি আপনাকে আর্থিক দিক থেকে ঠিক রাখতে সহায়তা করবে । তবে এর পাশাপাশি অন্তত ছয় মাসের জরুরি তহবিল (Emergency fund) থাকা উচিত । অপ্রত্যাশিত খরচ মেটাতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা তোলা যেতে পারে সেখান থেকে । একবারে পুরো টাকা তুলে নেবেন না । জরুরি তহবিলটি ঠিক রাখার জন্য বেতনের কমপক্ষে 25 শতাংশ তাতে রাখা উচিত । একটি ফিক্সড ডিপোজিটে টাকা রাখা যেতে পারে ।

বেশি খরচ করা বন্ধ করুন

ধরুন আপনি যে কোম্পানি/সেক্টরে কাজ করছেন সেখানে চাকরির ছাঁটাই শুরু হয়েছে (Layoffs and job loss) ৷ তাহলে এখন থেকেই নিজের খরচ সম্পর্কে সচেতন হন । ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার বন্ধ করুন ৷ অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন । যতটা সম্ভব টাকা রাখার চেষ্টা করুন । আপনি যদি আয়ের উৎস অর্থাৎ চাকরি হারান, সময়মতো ক্রেডিট কার্ড বিল পরিশোধ করতে পারবেন না । এটি আপনার ক্রেডিট হিস্ট্রিকে খারাপভাবে প্রভাবিত করবে । বিশেষ করে ব্যক্তিগত লোন, যানবাহন লোন টপ-আপ ইত্যাদি গ্রহণ করবেন না ৷ সেক্ষেত্রে চাকরি না থাকলে ইএমআই দেওয়া কঠিন হতে পারে ৷

বিলাসিতা ত্যাগ করুন

বিলাসিতার থেকে দূরে থাকুন (Say no to luxuries) ৷ শুধুমাত্র মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলিতে বেশি গুরুত্ব দিন (Focus only on basic necessities) । অর্থ সঞ্চয় করার জন্য, অযথা খরচ কমাতে হবে । কিছু বিকল্প পথ অবশ্যই রয়েছে ৷ সেগুলি ব্যবহার করা উচিত । দামি জিনিস এবং খাবার এড়িয়ে চলাই ভালো (avoid expensive items and meals) । কিছু ইচ্ছাকে বর্জন করুন (Let go of some desires) ।

5 লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য কভার

অতিরিক্ত সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে । নিয়োগ সংস্থা-প্রদত্ত গোষ্ঠীর থেকে দেওয়া স্বাস্থ্য বিমার (Health insurance) আওতায় থাকা ব্যক্তিদেরও বিলম্ব না করে তাদের নিজস্ব পলিসি নেওয়া উচিত । ভুলে যাবেন না যে আপনি চাকরি ছেড়ে দিলে গ্রুপ বিমা সুরক্ষা চলে যায় । আপনি যদি বেকারত্বের সময় অপ্রত্যাশিতভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তবে আপনি অসুবিধার সম্মুখীন হবেন । কখনও কখনও, স্বাস্থ্য বিমা কভার না করলে চিকিৎসার জন্য সম্পূর্ণ সঞ্চয় শেষ হয়ে যাবে । পুরো পরিবারকে কভার করার জন্য কমপক্ষে 5 লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমা বাধ্যতামূলক ।

টাকা ভেবে চিন্তে তুলুন

আয় হারিয়ে গেলে অনেকেই একবারে সম্পূর্ণ বিনিয়োগ তুলে নেয় (Investments withdrawal) । এটা ভালো না ৷ জরুরি তহবিল আগে কাজে লাগাতে হবে । আয় নেই এই কথাটা ভেবে ব্যয় করুন । ভবিষ্যতের তহবিল এবং ইক্যুইটি থেকে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করুন ৷ শুধুমাত্র যখন আপনি এটি প্রয়োজনীয় মনে করেন তখন ব্যবহার করুন ।

