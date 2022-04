নয়াদিল্লি, 1 এপ্রিল : আরও দামি হতে চলেছে বিমান সফর (ATF price at all time high New Delhi) ৷ শুক্রবার বিমানের জ্বালানির দাম 2 শতাংশ বাড়ল ৷ চলতি বছরে এই নিয়ে টানা 7 বার বেড়ে সর্বকালীন উচ্চতায় (jet fuel prices hiked to all time high ) পৌঁছল বিমানের জ্বালানির দাম ৷ তাই বলাই বাহুল্য যে বিমানের টিকিটের দামে (Air travel to become costlier) তার প্রভাব পড়তে চলেছে ৷

জ্বালানির রিটেইলারের বিজ্ঞপ্তিতে জানা গিয়েছে, বিমানের জ্বালানি অ্যাভিয়েশন টার্বাইন ফুয়েল (এটিএফ) প্রতি কিলোলিটারে 2,258.54 টাকা অর্থাৎ 2% বেড়েছে ৷ ফলে দিল্লিতে বিমানের জ্বালানির দাম হয়েছে প্রতি কিলোলিটারে 1,12,924.83 টাকা ৷ তবে শুক্রবার পেট্রল ও ডিজেলের দামের (petrol and diesel) কোনও পরিবর্তন হয়নি ৷ গত 11 দিনে জ্বালানির দাম লিটারে 6.40 টাকা বেড়েছে ৷ এই সময়কালের মধ্যে আজ দ্বিতীয় দিন, যেদিন মূল্যবৃদ্ধি হল না পেট্রল ও ডিজেলের ৷ গত 15 দিনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জ্বালানির দামের উপর ভিত্তি করে প্রতি মাসের 1 ও 16 তারিখ বিমানের জ্বালানির দাম নির্ধারিত হয় ৷

বিমান চালানোর জন্য যে খরচ, তার 40 শতাংশই যায় জ্বালানিতে ৷ এ বছর সেই দাম নয়া শিখরে উঠেছে ৷ 2022 সালের শুরু থেকেই প্রতি 15 দিন অন্তর বেড়েছে এটিএফ-এর দাম ৷ 1 জানুয়ারি থেকে শুরু করে সাতবার মূল্যবৃদ্ধিতে এটিএফ-এর দাম প্রতি কিলোলিটারে 38,902.92 টাকা অর্থাৎ প্রায় 50 শতাংশ বেড়েছে ৷