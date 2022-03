মুম্বই, 7 মার্চ : আন্তর্জাতিক বাজারে বেড়েছে অপরিশোধিত তেলের দাম (Crude Oil Price Increased in International Market) ৷ তার প্রভাব এসে পড়ল টাকার মূল্যে ৷ সোমবার শেয়ার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই টাকার দামে রেকর্ড পতন ঘটে (Rupee Hits Lifetime Low against Doller as Oil Price Surge) ৷

সোমবার ডলার পিছু টাকার দাম দাঁড়িয়েছে 76.92/93 ৷ এক সময় অবশ্য এই দাম 76.96-এ পৌঁছে গিয়েছিল ৷ শুক্রবার বাজার বন্ধ হওয়ার সময় এই দাম ছিল 76.16 ৷

ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফরেন এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে টাকার দাম সোমবার দিনের শুরুতে ছিল 76.85 ৷ পরে তা আরও নেমে 76.98 হয় ৷ শেষে 81 পয়সা কমে দাম ৷

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টাকার দামে এই পতনের মূল কারণ রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ (Russia-Ukraine War) ৷ এই যুদ্ধের জেরে গত কয়েকদিন ধরে আন্তর্জাতিক বাজারে বাড়ছে অপরিশোধিত তেলের দাম ৷ সেই ধাক্কা লাগছে অন্য ক্ষেত্রগুলিতেও ৷ টাকার দামে পতনের ক্ষেত্রেও সেই বিষয়টি দেখা গেল ৷

