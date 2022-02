নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: ডিজিটাল রুপি আনছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৷ বাজেট পেশের সময় (Union Budget 2022) একথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (Nirmala Sitharaman on Digital rupee)৷

তিনি জানান, 2022-23 আর্থিক বছরে ব্লকচেইন ও অন্যান্য প্রযুক্তি (Digital rupee to be issued using blockchain and other technologies) ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল রুপি আনবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Digital rupee to be issued by RBI)৷ এর ফলে অর্থনীতি অনেকটা চাঙ্গা হবে বলে দাবি করেছেন তিনি ৷