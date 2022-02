নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে অতিমারির জন্য আর থমকে থাকবে না দেশের অর্থনীতি (India will recover job losses in 6 months)৷ এই সময়কালে দেশে একের পর এক চাকরি হারানোয় (Sanjeev Sanyal on recovery of job losses) মানুষকে যে সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে, তা 6 থেকে 9 মাসের মধ্যেই কেটে যাবে (Job losses which occurred during pandemic will be recovered within 6-9 months)৷ চলতি বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের (union budget 2022) প্রাক্কালে এমনই আশার কথা শোনালেন দেশের প্রিন্সিপাল ইকনমিক অ্যাডভাইজার সঞ্জীব সান্যাল (Principal Economic Advisor to Government of India)৷

সংবাদসংস্থা এএনআই-কে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে তিনি (Sanjeev Sanyal says India will recover job losses in 6 months) বলেন, "সংখ্যাটা দেওয়া কঠিন ৷ এই মুহূর্তে আমার কাছে কোনও পূর্বাভাস নেই ৷ তবে আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এখন যেভাবে চলছে, সে ভাবেই যদি অর্থনীতি এগোতে থাকে, তাহলে অতিমারির সময়ে হওয়া চাকরি হারানোর সমস্যাকে 6 থেকে 9 মাসের মধ্যে কাটিয়ে উঠবে দেশ ৷"

যদিও তিনি (principal economic advisor Sanjeev Sanyal) এটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, "আমার কথার অর্থ এটা নয় যে, আগামী দিনে বেকারত্বের সমস্যা মিটে যাবে ৷ তবে অর্থনীতি এ ভাবে এগোলে কোভিড-19-এর কারণে যাঁরা চাকরি হারিয়েছেন, তাঁরা 6 থেকে 9 মাসের মধ্যে চাকরি পেয়ে যাবেন ৷"

আপাতত আর চাকরি হারানোর আশঙ্কা নেই বলে জানিয়ে সঞ্জীব সান্যাল আরও বলেন, "লকডাউনের সময় যেমন অনেকের চাকরি চলে গিয়েছিল, বেতন কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এখন আর সে সবের ভয় নেই ৷ পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে ৷ বৃদ্ধি থাকলে চাকরিও থাকবে, এটা আমার বিশ্বাস ৷ তবে পর্যটন, খুচরো ব্যবসা, হোটেল, বিনোদন - এই কন্টাক্ট-নির্ভর ক্ষেত্রগুলিতে অতিমারির প্রভাব অনেক বেশি ৷ এই ক্ষেত্রগুলির জন্য গত দু'বছর ছিল একেবারে বিভীষিকা ৷ তবে সবমিলিয়ে 2020-21 সালের বৃদ্ধি 8.4 শতাংশ ছুঁয়েছিল ৷ সেই সময় 2021-22 সালের আর্থিক বৃদ্ধি 8.2 শতাংশ হবে বলে আশা করা হয়েছিল ৷"

যদিও মুদ্রাস্ফীতি বর্তমানে গোটা বিশ্বের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে করেন তিনি ৷ তবে জিএসটি সংগ্রহের মাধ্যমে সরকারের আয় বেড়েছে বলে জানিয়েছেন সঞ্জীব সান্যাল ৷ তিনি জানান, জানুয়ারিতে 1.38 কোটি টাকা জিএসটি আদায় করেছে সরকার ৷ এই নিয়ে চতুর্থ বার জিএসটি সংগ্রহ 1.30 লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেল ৷ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, আর্থিক বৃদ্ধি ধারাবাহিক ভাবে ভালো হচ্ছে ৷

