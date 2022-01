নয়াদিল্লি, 27 জানুয়ারি: আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করবেন টাটা সন্সের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরন (Tata Chairman to meet Pm Modi today) ৷ লগ্নি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে ৷ আজই টাটাদের হাতে এয়ার ইন্ডিয়ার (Air India takeover) মালিকানা তুলে দেওয়া হতে পারে বলে খবর ৷ তার আগে টাটা কর্তার সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী (PM Modi N Chandrasekaran meeting)৷

1953 সালে রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থায় পরিণত হওয়ার 68 বছর পর ফের টাটাদের ঘরে ফিরছে এয়ার ইন্ডিয়া (Air India likely to be handed over to Tatas today) ৷ একটি নিলামে কেন্দ্রীয় সরকার গত বছরের 8 অক্টোবর এয়ার ইন্ডিয়াকে টাটা গোষ্ঠীর (N Chandrasekaran) কাছে প্রায় 18,000 কোটি টাকায় বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয় ৷ এয়ার ইন্ডিয়া ও এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের 100 শতাংশ শেয়ার ও গ্রাউন্ড-হ্যান্ডেলিং কোম্পানি AISATS-এর 50 শতাংশ মালিকানা কিনতে চেয়ে সর্বাধিক দর দিয়েছিল টাটারা ৷ ডিসেম্বরের শেষের মধ্যেই কেন্দ্রকে টাটারা নগদ 2,700 কোটি টাকা দেবে বলে ঠিক হয়েছিল ৷

গত সপ্তাহে এয়ার ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর ফিনান্স বিনোদ হেজমাদি কর্মীদের ই-মেইলে জানিয়েছেন, "2022 সালের 27 জানুয়ারি এয়ার ইন্ডিয়ার লগ্নি (disinvestment process of Air India) হবে বলে ঠিক হয়েছে ৷ 20 জানুয়ারি পর্যন্ত ক্লোসিং ব্যালান্স আজ, 24 জানুয়ারি টাটাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, যাতে তারা তা পর্যালোচনা করে কোনও পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে বুধবারের মধ্যে সেটা করে নিতে পারেন ৷"

তিনি কর্মীদের বলেন, "লগ্নি প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা এখনও পর্যন্ত দুর্দান্ত কাজ করেছি ৷ আমাদের দফতরের জন্য আগামী তিনদিন খুবই পরিশ্রমের ৷ লগ্নি হওয়ার আগে শেষ তিন-চার দিন সবাই যাতে নিজেদের সেরাটা দিয়ে কাজ করেন, সেই অনুরোধ করছি ৷"