মুম্বই, 6 ফেব্রুয়ারি : লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সারা দেশ, এমনকি দুনিয়া । একটা যুগের সমাপ্তি ঘটল জানিয়ে টুইট করলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে (Chief Minister Uddhav Balasaheb Thackeray has instructed to cremate Bharat Ratna Lata Mangeshkar in a state funeral) । টুইটে তিনি লিখেছেন, “লতাদিদির মৃত্যুতে একটি বিশাল যুগ শেষ হল । আমরা আমাদের মায়ের আশীর্বাদ হারালাম ।” তাঁর অফিস থেকে জানানো হয়েছে, ভারতরত্ন সুরসম্রাজ্ঞীর অন্তিম সংস্কার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হবে ।

দীর্ঘ শোকবার্তা জানিয়ে টুইট করেছেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারি (Bhagat Singh Koshyari) । তিনি লিখেছেন, “শ্রীমতি আশা ভোঁসলে, ঊষা মঙ্গেশকর, মীনা খাদিকর, পণ্ডিত হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর এবং মঙ্গেশকর পরিবারের অন্য সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি । দেশ এবং বিশ্বজুড়ে লতাদিদির কোটি কোটি ভক্তদের জন্য আমার সহানুভূতি রইল । কিংবদন্তি এই গায়িকার মৃত্যু দেশের প্রতিটি পরিবার এবং দেশ ছাড়িয়ে প্রত্যেকের কাছে বেদনার । মৃত্যু নিশ্চিত । তাও সবাই আশা করে এমন খবর যেন না আসে", লিখেছেন রাজ্যপাল কোশিয়ারি ।

তাঁর এই প্রয়াণে বিশ্বের সঙ্গীতে একটা অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি হল । যদিও তাঁর সঙ্গীত কয়েক যুগ ধরে বেঁচে থাকবে । কোশিয়ারি লেখেন, “মহারাষ্ট্রবাসীর তরফে আমি লতাদিদিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাচ্ছি । আট দশক ধরে লতাজি ভারতীয় সিনেমা জগতের কণ্ঠ । তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের স্বর্ণযুগের অপরিহার্য অংশ । মহারাষ্ট্র গর্বিত যে লতাজি এই রাজ্যে বাস করতেন । আমরা সৌভাগ্যবান যে, লতাজি যে যুগে বেঁচেছেন, গান গেয়েছেন, আমরাও সেই এক যুগের ।”