হাসনাবাদ, 22 জানুয়ারি : জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে দুই ভাইপোর হাতে নৃশংসভাবে খুন হলেন কাকা। মৃতের নাম ভগীরথ সরদার(55)। ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার জেরে শনিবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর 24 পরগনার হাসনাবাদের ভেবিয়া পঞ্চায়েত এলাকায় । পুলিশ ঘটনায় অভিযুক্ত রামপ্রসাদ ও দেবপ্রসাদ-সহ মোট তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রটিও উদ্ধার করা হয়েছে । ঘটনার তদন্তে নেমেছে হাসনাবাদ থানার পুলিশ (Police arrests three in land disputes murder case in Hasnabad) ।

জানা গিয়েছে, ভেবিয়া পঞ্চায়েতের করণদিয়া গ্রামে পাশাপাশি বাড়ি ভগীরথ সর্দার ও কৃষ্ণ সর্দারের । সম্পর্কে তাঁরা দাদা-ভাই । পারিবারিক একটি জমি নিয়ে দুই ভাইয়ের পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল । গ্রাম্য আলোচনার মাধ্যমে সেই বিবাদ মেটানোর চেষ্টা হলেও সুরাহা সম্ভব হয়নি বলে অভিযোগ ।

এদিন সকালে ভগীরথ জমিতে গিয়েছিলেন চাষের কাজ করতে । সেই সময় আচমকাই দুই ভাইপো সশস্ত্র অবস্থায় তাঁর ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। কাকার বুকে, মাথায় অনবরত কোপাতে থাকে তারা। রক্তাক্ত অবস্থায় জমিতেই লুটিয়ে পড়েন ভগীরথ । সেখানেই মৃত্যু তাঁর । ঘটনার খবর চাউর হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায় ।

ঘটনার সময় দাদা কৃষ্ণ সর্দার সেখানেই থাকলেও ভাইকে বাঁচাতে তিনি এগিয়ে আসেননি বলে অভিযোগ। উল্টে দুই ছেলেকে দিয়ে খুনে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। খবর পেয়ে হাসনাবাদ থানার পুলিশ এসে নিথর দেহটি উদ্ধার করে। পরে তা ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ।

মৃতের স্ত্রী রীতা সর্দার বলেন, "জমির ভাগের একদিকের অংশ দিতে না চাওয়ার কারণেই ভাসুরের দুই ছেলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে স্বামীকে । অভিযুক্ত প্রত্যেকেরই কঠোর শাস্তি চাই ।"

অন্যদিকে, খুনের অভিযোগে পুলিশ মৃত ভগীরথের দুই ভাইপোকে গ্রেফতার করেছে । খুনে মদত দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে মৃতের দাদা কৃষ্ণ সর্দারকেও। শুধু জমি সংক্রান্ত বিবাদ নাকি এই খুনের পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।

ধৃত তিনজনকে এদিন দুপুরে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে বলে জানিয়েছে হাসনাবাদ থানার পুলিশ ।

