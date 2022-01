কলকাতা, 22 জানুয়ারি : ব্ল্যাক ম্যাজিকের ভয় দেখিয়ে যুবতীকে শরবতে মাদক মিশিয়ে খাইয়ে তাঁকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে । যদিও ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বইয়ে, কিন্তু অভিযুক্তদের গতকাল নিউমার্কেট থানা এলাকার একটি হোটেল থেকে গ্রেফতার করেছে মুম্বই পুলিশ (Couple accused in a rape case in Mumbai arrested from Kolkata) । অভিযুক্ত ইউসুফ জামালের পাশাপাশি তার স্ত্রী নার্গিস সাইদকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ । ধৃতদের চারদিনের ট্রান্সজিট রিমান্ডে মুম্বই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ।

জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটে 2021 সালের 21 ফেব্রুয়ারি । তরুণীর অভিযোগ, মুম্বইয়ের একটি পার্টিতে ওই ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় । এরপরই তাঁকে নিজের বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করানোর জন্য নিয়ে যায় অভিযুক্ত । তরুণী যান অভিযুক্তের বাড়ি । সেখানেই তাঁকে মাদক খাইয়ে ধর্ষণ করা হয় ।

নির্যাতিতার আরও অভিযোগ, অভিযুক্ত যখন তাঁকে ধর্ষণ করছিল তখন তার ভিডিয়ো করছিল তার স্ত্রী । এরপরেই ওই যুবতীর কাছ থেকে দেড় কোটি টাকা দাবি করা হয় । বয়ানে পুলিশকে ওই নির্যাতিতা জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে তিনি দেড় কোটি টাকা দেনও । তারপরও তাঁকে বিরক্ত করা হচ্ছিল । অভিযুক্তরা তাঁকে ব্ল্যাকমেল শুরু করে । তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় আসতে বলা হচ্ছিল । তাদের কথা না শুনলে তাঁর একমাত্র ছেলের উপরও ব্ল্যাক ম্যাজিক করার ভয় দেখানো হচ্ছিল । তারপরই পুলিশের দ্বারস্থ হন তরুণী ।

তদন্তে নেমে প্রথমেই মুম্বই পুলিশ এই ঘটনায় কোনও কিনারা খুঁজে পাচ্ছিল না । এরপর অভিযুক্তের ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে পুলিশ জানতে পারে কলকাতার নিউমার্কেট থানা এলাকার একটি হোটেলে স্বামী-স্ত্রী গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে । এরপরেই গতকাল রাতে নিউমার্কেট থানার পুলিশের সাহায্য অভিযুক্ত এবং তার স্ত্রীকে গ্রেফতার করে মুম্বই পুলিশ । ট্রানজিট রিমান্ডে তাদের মুম্বই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ।

