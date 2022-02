নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি : খুব শিগগিরি বাজারে আসছে এলআইসি-র (Life Insurance Corporation of India, LIC) শেয়ার (IPO) । আজ বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন । তাঁর চতুর্থ বাজেট পেশে অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, আগামী অর্থবর্ষে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা 9.27 শতাংশ ধার্য করা হয়েছে । বিমা কোম্পানির আইপিও প্রক্রিয়া চলছে । সাধারণ মানুষ এর সুবিধে পাবেন (FM Nirmala Sitharaman says LIC IPO expected shortly in budget speech)।

বিস্তারিত আসছে…