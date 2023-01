রামানাগারা, 13 জানুয়ারি: সিগারেট শরীরের নানা ক্ষতি করে ৷ ধূূমপান থেকে কঠিন রোগে আক্রান্ত হন বহু মানুষ ৷ সিগারেটের উপরের খাপেও থাকে সেই সব রোগের ছবি । দেখলে গা শিউরে ওঠে ৷ তাতে টনক নড়ে না অনেকের ৷ তাই দিব্য ধূমপান চালিয়ে যাচ্ছেন কোটি কোটি মানুষ। কোনওকিছুর তোয়াক্কা না করেই প্রতিদিন মৃত্যুর দিকে হেঁটে যাওয়ার খেলা চলছে অবিরত ৷ ধূমপান নিয়ে বহু সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয় সরকারি তরফে । বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে নেওয়া হয় একই উদ্যোগ (A young man wrote 'Smoking is injurious to health' 260 times on a 6.9 cm cigarette) ৷ কোনও লাভ হয় কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে ৷

এবার ধূমপান নিয়ে সচেতন বাডাতে অভিনব উদ্যোগ দেখালেন এক তরুণ ৷ এবং সেই উদ্যোগেই তিনি রেকর্ডও গড়লেন ৷ কর্ণাটকের চান্নাপাটনার মাট্টিকেরে গ্রামের বাসিন্দা এমএস দর্শন গৌড়া ৷ একটি বা দু'টি নয়, তিন-তিনটি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বুকে নাম উঠেছে এমএস দর্শন গৌড়ার ৷ ধূমপান সংক্রান্ত রোগে ভুগছেন, ধূমপান করছেন- এরকম মানুষদের সচেতন করতে এমন কী করেছেন তিনি ?

ধূমপান রুখতে সিগারেটকেই হাতিয়ার করেছেন তরুণ গৌড়া ৷ সিগারেটের উপরে ইংরেজিতে লিখেছেন 'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর' (Smoking is injurious to health) ৷ সিগারেটের দৈর্ঘ্য মাত্র 6.9 সেন্টিমিটার ৷ তাতে লেখা একটি বাক্য ও একটি শব্দ- 'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর' আর ভারতকে ভালোবেসে 'ইন্ডিয়া' ৷ মাত্র 6.9 সেন্টিমিটার দীর্ঘ সিগারেটের উপর 7 হাজার 186টি অক্ষর ! এর মধ্যে 'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর' 260 বার এবং 'ইন্ডিয়া' কথাটি 80 বার লিখেছেন গৌড়া ৷ আর তাতেই তাঁর নাম উঠেছে গোল্ডেন বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড, ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস, এশিয়া বুক অফ রেকর্ডস গ্র্যান্ড মাস্টারে (Golden Book of World Record, India Book of Records, Asia Book of Records Grand Master) ৷

সিগারেটে লেখা ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

সিগারেটের গায়ে খুদে খুদে অক্ষরে একের পর এক অক্ষর গেঁথেছেন গৌড়া ৷ ঠিক যেন কোনও শিল্প ৷ হ্যাঁ, এই শিল্পের মাধ্যমেই ধূমপানে আসক্ত মানুষদের মনে ধাক্কা দিতে চেয়েছেন গৌড়া ৷ যদি কোনও ভাবে এই সিগারেট মনে পড়ে যায় আর কোথাও কেউ সিগারেট হাতে নিয়েও একবার ভাবে এমএস দর্শন গৌড়ার কথা, তাঁর তৈরি ওই বিচিত্রদর্শন সিগারেটের কথা !