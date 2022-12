শোলপুর (মহারাষ্ট্র),22 ডিসেম্বর: বিয়ের জন্য উপযুক্ত কনে পাওয়া যাচ্ছে না । আর তাই বরের বেশে ঘোড়ায় চেপে কনে খুঁজে দেওয়ার দাবিতে কালেক্টরের অফিসে গেলেন বেশ কয়েকজন যুবক । কারও কারও হাতে প্ল্যাকার্ড (New Style of protest in solpur of Maharashtra) । তাতে স্থানীয় ভাষায় লেখা বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে । কিন্তু যোগ্য পাত্রীর অভাবে বিয়ে হচ্ছে না । তাই এই ব্যাপারে প্রশাসনকেই উদ্যোগ নিতে হবে । ব্যবস্থা করে দিতে হবে উপযুক্ত কনের । মজার কথা 'বিয়ে পাগল' এই যুবকদের মিছিল তেমন একটা সাড়া ফেলল না এলাকায় । পাশে থাকার বার্তা নিয়ে এলেন না প্রায় কেউ । অন্য কাজে দফতরে আসা দু-একজনের সামনেই ঘটল সবটা (Youth protesting to get married in Maharashtra) ।

কিন্তু কেন তৈরি হল এই পরিস্থিতি ? মিছিলের নেতৃত্বে থাকা রমেশ নামে এক ব্যক্তি বললেন ভ্রুণহত্যা বন্ধ করা যায়নি । আইন থাকলেও তা কার্যকর হচ্ছে না । আর তার জেরে শোলপুরে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের আনুপাতিক সংখ্যা কমে যাচ্ছে । গোটা মহারাষ্ট্রেই বড় আকার নিয়েছে এই সমস্যাটি ।

সমস্যার মূল কারণ যে এটা নয় তা সহজেই বোঝা যায় । বিয়ে করতে ইচ্ছুক যুবকরা সে কথা মেনেও নিলেন । তাঁদের মতে, এলাকার অন্যতম বড় সমস্যা উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব । সরকারি চাকরি নেই সেভাবে । বেসরকারি দফতরে চাকরির আশাও নেই বললে বেশি বলা হয় না । থাকার মধ্যে আছে শুধু কৃষিকাজ । কিন্তু তাতেও নানা ধরনের বদল চোখে পড়ছে রোজ । এমতাবস্থায় সময়মতো বিয়ে করতে প্রশাসনের কাছে কনে খুঁজে দেওয়ার দাবি যুবকদের ।

