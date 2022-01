লখনউ, 3 জানুয়ারি: কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসন (Uttar Pradesh government) কবরস্থান বানিয়েছে এবং সেখানে মানুষকে পাঠানোর যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছে ৷ উত্তরপ্রদেশে (UP assembly polls) নির্বাচনী প্রচার শুরু করে (AAP begins poll campaign in UP) এই ভাষাতেই বিজেপির সরকারকে আক্রমণ করলেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Arvind Kejriwal attacks Yogi Adityanath)৷ তাঁর দাবি, কোভিড মোকাবিলায় বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ পারফরম্যান্স উত্তরপ্রদেশ সরকারের (Arvind kejriwal slams up govt)৷ সে রাজ্যে কোভিডে মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসনকেই দায়ী করেছেন তিনি ৷

উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে দলের হয়ে প্রচার (AAP campaign in Uttar Pradesh) শুরু করে যোগী আদিত্যনাথের সরকারকে দুরমুশ করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Kejriwal UP rally)৷ তিনি একটি জনসভায় বলেন, "গত 5 বছরে উত্তরপ্রদেশ সরকার শুধু কবরস্থানই তৈরি করেনি, অধিক সংখ্যক মানুষকে সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থাও করে দিয়েছে ৷"

নাম না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রসঙ্গ টেনে কেজরিওয়াল বলেন, "2017 সালে বিজেপির সবচেয়ে বড় নেতা বলেছিলেন যে, উত্তরপ্রদেশে কবরস্থান তৈরি হলে শ্মশানও (Kabristan, shamshan remark) তৈরি হওয়া উচিত ৷ দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আদিত্যনাথ গত পাঁচ বছর ধরে শুধু কবরস্থানই বানিয়ে গিয়েছেন এবং সেখানে বহু সংখ্যক নাগরিককে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন ৷"

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় ভাইরাস মোকাবিলায় উত্তরপ্রদেশের পারফরম্যান্স সবচেয়ে খারাপ ছিল বলে দাবি করে কেজরি (AAP UP assembly elections rally) বলেন, "মহামারীর সময় বিশ্বের মধ্যে যদি কোনও রাজ্য সবচেয়ে খারাপ ব্যবস্থা নিয়ে থাকে, সেটি হল উত্তরপ্রদেশ ৷" নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে, উত্তরপ্রদেশ সরকার মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ লুঠ করে মার্কিন পত্রিকায় 10 পাতার বিজ্ঞাপন দিয়েছে বলে তোপ দেগেছেন কেজরিওয়াল ৷

আপের প্রধানের কটাক্ষ, যোগী আদিত্যনাথ কবরস্থান বানিয়েছেন, আর তিনি স্কুল ও হাসাপাতাল (Crematoriums vs schools in UP) বানাতে জানেন ৷ বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ চাইলে, ভালো হাসপাতাল চাইলে, স্কুল চাইলে মানুষ যেন তাঁদেরই ভোট দেন, আর্জি কেজরিওয়ালের ৷