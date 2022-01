লখনউ, 11 জানুয়ারি : উত্তরপ্রদেশে আসন্ন নির্বাচনের আগে রাজ্যে 80 বনাম 20 শতাংশের লড়াই দেখা যাচ্ছে বলে মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ (Yogi on UP Election 2022) ৷ বলেন, সমাজবাদী পার্টি এবং বহুজন সমাজ পার্টি যখন অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকে ভোটভিক্ষা করছে তাঁর দলকে পরাজিত করতে তখন রাজ্যের ব্রাহ্মণদের তাঁকে ভোট দিতে বলার কারণ রয়েছে ।

সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন যোগী ৷ সেখানেই তাঁর রাখা বক্তব্য বিতর্ক তৈরি করেছে ৷ পরোক্ষে রাজ্যের 19 শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যার কথা ইঙ্গিত করে যোগী বলেন, "লড়াই বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে ৷ এখন তা 80 বনাম 20 শতাংশের ৷ আশি শতাংশ এখানে আগাগোড়াই ইতিবাচক এবং উন্নয়নমুখী থেকেছে ৷ কিন্তু বাকি কুড়ি শতাংশ বিরোধিতা এবং অভিযোগ করে এসেছে ৷"

উত্তরপ্রদেশের হিন্দু-মুসলিম পরিসংখ্যানের (Religion statistics in UP in Assembly Elections 2022) দিকে তিনি ইঙ্গিত করলেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে যোগী বলেন, 80 শতাংশ ভোটার যাঁরা জাতীয়তাবাদ, যোগ্য সরকার এবং উন্নয়ন চান, তাঁরা বিজেপিকেই ভোট দেবেন ৷ কিন্তু যাঁরা জাতীয়তাবাদ, উন্নয়ন, কৃষকদের বিরুদ্ধে এবং মাফিয়া ও গুন্ডাদের সমর্থনে, তাঁরা ভিন্ন পথ বেছে নেবেন ।

এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই আশি-কুড়ির লড়াইয়ে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নেতৃত্ব দেবে (Yogi statement on Muslim vs Brahmin population in Uttar Pradesh) ৷ তাঁর এই মন্তব্যের যুক্তি হিসাবে বলেন, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় শুধু একটি জাতিই নন, তাঁরা 'প্রবুদ্ধ সমাজ' অর্থাৎ শিক্ষিত সম্প্রদায় ৷

আসন্ন উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন আগামী 10 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে ৷ অনুষ্ঠিত হবে 7 দফায় ৷ ফলাফল ঘোষণা হবে 10 মার্চ ৷

